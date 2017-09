Casa Albă, un izvor nesecat de scurgeri de informaţii! Trump, disperat!

Donald Trump nu încetează să denunțe scurgerile masive și repetate de informații, care conferă o imagine haotică a președinției sale, în timp ce un raport al Senatului trage un semnal de alarmă: aceasta ar putea pune în pericol securitatea națională a SUA, comentează France Presse. Administrația lui Trump urmează să facă public un plan pentru a pune capăt acestor scurgeri de informații, având în vedere că natura, amploarea și rapiditatea cu care acestea se produc sunt fără precedent în istoria modernă a președinției americane. Ministrul Justiției, Jeff Sessions, și directorul Comunității Naționale de Informații, Dan Coats, vor susține o conferință de presă pentru a aborda subiectul "scurgerilor de material clasificat care amenință securitatea națională".

Printr-o coincidență, conferința are loc după una dintre cele mai spectaculoase scurgeri documente, obținute de „Washington Post“: transcrierea convorbirilor telefonice ale președintelui american cu omologul său mexican, Enrique Pena Nieto, și cu premierul australian, Malcolm Turnbull. Aceste documente oferă o perspectivă inedită, la doar șase luni după ce au avut loc aceste convorbiri, asupra adevăratei naturi a relației dintre Trump și cei doi lideri. Suntem departe de tonul diplomatic al rapoartelor oficiale care au fost publicate în urma respectivelor conversații.

Donald Trump îi cere lui Enrique Pena Nieto să înceteze să mai spună în public că Mexicul nu va plăti construcția zidului de la frontiera dintre cele două țări promis de miliardarul american în timpul campaniei sale. Președintele american nu este departe de a se ruga de omologul său mexican în cursul acestei discuții telefonice. "Trebuie să obțin ca Mexicul să plătească zidul. Trebuie să fac asta", spune Trump. "Vorbesc despre asta de doi ani", a spus el la 27 ianuarie. La celălalt capăt, președintele mexican respinge aceste cerințe, explicând că aceasta este o problemă "legată de demnitatea Mexicului și de mândria națională" a țării sale.

Cu prim-ministrul australian lucrurile merg și mai rău. "M-am săturat de toate astea", spune Trump, după un schimb aprins de declarații. "Am avut discuții de genul acesta pe parcursul întregii zile și asta este cea mai neplăcută din întreaga zi", adaugă el. Cu Vladimir Putin "a fost o discuție plăcută", a spus în continuare Trump, despre o convorbire telefonică avută cu președintele rus. Deși președintele american nu a reacționat încă la cele mai recente scurgeri, el s-a pronunțat deseori împotriva "scurgerilor ilegale" și chiar l-a criticat în public pe ministrul Justiției, "foarte slab" în acest dosar. El l-a numit pe generalul de marină în rezervă John Kelly în postul strategic de șef de cabinet la Casa Albe pentru a încerca să restabilească ordinea într-o administrație în care conflictele intestine se răspândesc aproape zilnic în ziare.

Scurgerile de informații reprezintă o practică curentă la Washington, presa trăiește, politicienii se servesc de ele și toată lumea beneficiază. Dar scurgerea fără precedent de transcrieri ale convorbirilor cu înalți lideri străini a făcut să sune alarma chiar și printre adversarii fermi ai lui Trump, care subliniază faptul că s-a mers prea departe. "A face să se scurgă transcrieri ale unei convorbiri telefonice prezidențiale cu un conducător străin este fără precedent, șocant și periculos", scrie în „The Atlantic“ David Frum, unul dintre autorii de discursuri ai lui George W.Bush. "Este vital ca președintele să poată vorbi confidențial și încă mai important este ca liderii străini să poată să răspundă cu încredere", a subliniat el, adăugând că niciun lider nu va îndrăzni să vorbească dacă se teme să descopere afirmațiile sale în presă.

Oricare ar fi "motivele pentru scurgerile de informații, acest lucru este periculos pentru politica noastră externă", consideră și John Kirby, purtătorul de cuvânt al diplomației americane sub președinția lui Barack Obama. Republicanii din Comisia pentru securitatea internă din Senat au publicat un raport în iulie despre "valul fără precedent de scurgeri de informații potențial periculoase" de când este la putere Donald Trump. "Sub (administrațiile) predecesorilor lui Trump, scurgerile de informații privind securitatea națională erau relativ rare", menționează raportul. "Sub președintele Trump, scurgerile se produc în ritm de una pe zi" și par "să vină dinspre întregul guvern". Și acestea nu vizează doar posibila ingerință rusă în alegerile americane de anul trecut, se spune în raport, dar "ele s-au extins la alte informații sensibile, ceea ce ar putea pune în pericol securitatea națională" a SUA.