Casa avariată în furtuna de miercuri, reabilitată cu intervenţia Primăriei Constanţa

Viceprimarul Constanţei, Gabi Stan, s-a întîlnit ieri cu proprietarul casei distruse miercuri seară, în timpul furtunii. Reamintim că vîntul puternic a dărîmat un perete de BCA al unui imobil aflat în construcţie, peste casa familiei Dumitraşcu, situată pe strada Mureşului, din cartierul Palas. Cărămizile suflate de vînt au trecut prin acoperişul şi tavanul casei, oprindu-se pe podea. Zidul căzut a distrus două camere din casa construită în urmă cu mai bine de jumătate de secol. Atît viceprimarul Gabi Stan cît şi reprezentanţi ai conducerii Corpului de Control din Cadrul Primăriei Constanţa s-au deplasat încă de miercuri seară la locul incidentului, pentru a constata pagubele produse. Ieri, viceprimarul s-a întîlnit atît cu Dumitru Dumitraşcu, proprietarul casei avariate, cît şi cu Marian Voinescu, fiul beneficiarului imobilului aflat în construcţie, al cărui zid s-a prăbuşit. „Aseară am fost la bătrînul care a păţit necazul. Am văzut exact ce s-a întîmplat acolo, am intrat în casă. Astăzi l-am chemat la Primărie, l-am întrebat exact cum ar dori să i se refacă locuinţa. Am propus să facem o expertiză cu un expert constructor, iar proprietarul imobilului aflat în construcţie să reconstruiască locuinţa avariată. Am stat de vorbă şi cu beneficiarul casei al cărei perete a căzut peste locuinţa familiei Dumitraşcu, care a fost de acord să suporte cheltuielile”, a declarat viceprimarul imediat după întrevederea cu cei doi. „Mîine vin de la Primărie cu un inginer evaluator şi ne hotărîm. Ne repară casa complet şi noi dormim pe unde putem. Nu ştim precis ce se va întîmpla. Ni s-a propus varianta aceasta, ca proprietarul clădirii de lîngă noi să repare complet casa şi aşteptăm să vedem cît de repede se face acest lucru”, a spus, la rîndul lui, Dumitru Dumitraşcu. Şi proprietarul imobilului aflat în construcţie a fost de acord cu varianta propusă de viceprimar. „Am vorbit despre tot necazul şi se rezolvă. O să plătim tot. Mîine sperăm să înceapă lucrările. Nu ştiu cît de repede se vor termina lucrările, dar nu sînt eu în măsură să vorbesc despre asta. Pagubele sînt însemnate, dar sperăm să terminăm cît mai repede”, a declarat Voinescu. În cazul în care proprietarul imobilului vecin ar fi refuzat să plătească, casa avariată ar fi fost reconstruită pe cheltuiala Primăriei, care ar fi recuperat ulterior sumele, în instanţă.