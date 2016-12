Casă cuprinsă de flăcări în Anadalchioi

Panică în cartierul constănţean Anadalchioi, după ce o casă a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intrat în alertă ieri dimineaţă, în jurul orei 8.00, după ce mai multe persoane au sunat la 112 şi au anunţat că acoperişul unei case de pe strada Ion Alexandrescu a luat foc. În ajutor au fost trimise două autospeciale din cadrul Detaşamentului Constanţa Oraş. Locatarii imobilului spun că s-au trezit din somn din cauza zgomotului. „Când am deschis ochii, am văzut cum ia foc dintr-o dată acoperişul. Am ieşit imediat în curte“, a declarat proprietarul casei. Până la sosirea militarilor, locatarii, ajutaţi de rude, au reuşit să scoată din grajdul din apropierea casei trei cai şi un ponei, însă un măgar nu a mai putut fi salvat. Oamenii spun că focul era prea mare şi că le-a fost frică să mai intre în grajd. Pompierii au reuşit să stingă incendiul după aproape două ore.

COŞ DE FUM DEFECT Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că intervenţia a fost una cu un grad de risc ridicat, având în vedere că în apropierea casei erau ridicate mai multe construcţii improvizate, iar imobilele vecine se aflau la o distanţă de doar câţiva metri. În urma acestui incendiu, o parte din acoperişul casei, grajdul şi cinci construcţii anexe au fost făcute scrum. Din cercetările efectuate, pompierii au stabilit că dezastrul a fost provocat de coşul de fum defect al imobilului. Proprietarul casei crede că este urmărit de ghinioane. După ce în urmă cu un an i-a murit fiica, acum, exact în ziua în care trebuia să îi facă pomană, i-a luat foc locuinţa.

TRAGEDIE În urmă cu o săptămână, un bărbat nevăzător, de 64 de ani, a murit după ce casa în care locuia a fost cuprinsă de flăcări. S-a întâmplat în localitatea Eforie Sud. Deşi nepoţii victimei locuiesc în celălalt corp al imobilului, aceştia nu au mai putut face nimic ca să îşi salveze bunicul. Cercetările efectuate de specialiştii ISU „Dobrogea” au arătat atunci că tragedia a avut loc din cauza coşului de fum izolat necorespunzător. Reprezentanţii ISU „Dobrogea“ trag un semnal de alarmă asupra pericolului reprezentat de coşurile de fum necurăţate sau izolate necorespunzător. Statisticile arată că, în primele zece luni ale anului trecut, din cele aproape 4.200 de incendii la locuinţe înregistrate la nivelul întregii ţări, 44% au fost cauzate de coşurile de fum neizolate corespunzător şi de improvizaţiile la instalaţiile electrice şi de încălzire.