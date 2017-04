Casă de 4 milioane de dolari, pentru Adele și familia sa

Cântăreața britanică Adele și-a cumpărat o casă luxoasă și confortabilă, în valoare de 4 milioane de dolari, proprietatea numărând nu mai puțin de opt camere, în Sussex, din sud-estul Angliei, informează contactmusic.com. Cântăreața hitului 'Hello' - care are o avere estimată la 85 de milioane de lire - alături de soțul său Simon Konecki și fiul lor de patru ani, Angelo, s-au mutat într-un conac din secolul al XVIII-lea din East Grinstead, Sussex, din sud-estul Angliei, pentru a duce o viață 'normală, departe de blitz-urile' paparazzilor, și de zgomotul Londrei. O sursă apropiată cuplului a declarat pentru Daily Mail: 'Adele nu își dorește să trăiască alături de alte vedete în Chipping Norton sau Primrose Hill. Ea a ales în mod voit cel mai retras loc la care s-a putut gând astfel încât să trăiască o viață normală, fără a se expune presei.' Se pare că Adele a ales locul potrivit pentru a rămâne neobservată, un vecin al vedetei declarând că nici măcar nu a zărit-o. Proprietatea imobiliară care are opt camere, este plasată pe un domeniu de 48 de acri, și include o curte de tenis și o căsuță în copac, în timp ce casa este echipată cu șeminee uriașe și ginzi la vedere. Totodată, dacă prietenii cântăreței în vârstă de 28 de ani doresc să vină să o viziteze, există mult spațiu pentru aceștia, casa mai fiind echipată cu trei cabane pentru oaspeți.

Adele intenționează să petreacă mult timp în noul său cămin, aceasta mărturisind recent că este nesigură în privința susținerii unor viitoare turnee. Aflată pe scenă în timpul unui concert din Noua Zeelandă, aceasta a spus: ''Să fiu în turnee nu e ceva la care mă pricep - aplauzele mă fac să mă simt puțin vulnerabilă. Nu știu dacă voi mai susține turnee vreodată. Singurul motiv pentru care am acceptat să fac turnee sunteți voi. Nu știu dacă mă pricep. Cea mai mare realizare a întregii mele cariere este acest turneu.''

Deși se numără printre artiștii cu cele mai mari vânzări de discuri din toate timpurile, Adele a recunoscut în trecut că încă mai suferă de trac pe scenă. Cântăreața și compozitoarea britanincă a mărturisit în 2015 că i se părea dificil să cânte pe scenă și că era 'prea înspăimântată să încerce ceva nou.''