Casa de Asigurări de Sănătate, ameninţată de psihologi

Colegiul Psihologilor din România este nemulţumit de tratamentul discriminatoriu la care sunt supuşi psihologii de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), care îi consideră în subordinea profesiei de medic, făcând confuzie între psihoterapie şi consiliere psihologică. Astfel, Colegiul Psihologilor din România cere remedierea problemelor, în caz contrar anunţând „acţiuni de protest fără precedent” din cauza “încălcărilor grosolane ale drepturilor asiguraţilor români, precum şi a psihologilor care acţionează în sistemul de sănătate”. Reprezentanţii psihologilor afirmă că, prin aprobarea noilor Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, situaţia psihologilor specializaţi în psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie “s-a agravat foarte mult, astfel încât profesia de psiholog riscă să fie aruncată la periferia societăţii”. Psihologii în psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie se consideră discriminaţi din punct de vedere profesional, iar veniturile lor urmează să fie drastic diminuate, pentru unii acestea fiind practic anulate, atât timp cât această profesie, pe înţelesul celor de la CNAS este considerată în subordinea profesiei de medic. Prin noile prevederi este aruncată în derizoriu o profesie importantă, independentă şi liberală, care are ca obiectiv principal evaluarea stării de sănătate mentală şi restabilirea acesteia, respectiv un act esenţial în restabilirea stării de sănătate generală a celor aflaţi în suferinţă. Statutul de auxiliar sau conex, ori de tolerat, pe care îl conferă CNAS psihologilor este astăzi nu numai o stare de fapt, ci şi una de drept. După zece ani de reforme în domeniul sănătăţii, psihologul clinician nu are posibilitatea încheierii un contract direct şi nemijlocit cu casele de asigurări de sănătate, plata serviciilor prestate de psiholog fiind asigurată prin intermediul medicilor psihiatri, se mai precizează în comunicat. De asemenea, psihologilor nu li se concesionează spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea de mulţi ani, aceste spaţii fiind şi în prezent concesionate şi chiar vândute doar medicilor, psihologii fiind supuşi şi sub acest aspect unui tratament discriminatoriu. “Un lucru foarte grav pe care CNAS îl face de ani buni este acela de a face mereu aceleaşi confuzii între noţiunile de psihoterapie şi cea de consiliere psihologică, precum şi referitoare la oportunitatea şi necesitatea acestor servicii în tratarea diferitelor boli, iar toate aceste confunzii se fac din cauza faptului ca reglementările în domeniu sunt realizate de personal cu calificarea profesională de economişti sau medici generalişti, care nu au nici cele mai elementare noţiuni legate de actul psihologic”, subliniază Colegiul.