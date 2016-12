Casa de licitaţii Christie\'s evită un proces costisitor

Renumita casă de licitaţii Christie\'s, dată în judecată pentru că a vândut un tablou pictat de Tizian, care valorează patru milioane de lire, pentru o sumă de 500 de ori mai mică, a ajuns la un acord cu persoanele care au intentat procesul. Foştii proprietari, fraţii David Seton Pollok-Morris Dickson şi Susan Marjorie Glencorse Priestley, în vârstă de 60, respectiv 62 de ani, au acuzat casa de licitaţii de neglijenţă deoarece la evaluarea picturii nu şi-au dat seama că tabloul, intitulat „Salome with the Head of St John the Baptist”, era de fapt pictat de Tizian. În 1994 proprietarii au încredinţat pictura casei de licitaţii, care a vândut-o pentru 8.000 de lire. În 2001, când tabloul a ajuns la colecţionarul Luigi Koelliker, a ieşit la iveală adevăratul realizator al acestuia şi faptul că a aparţinut Regelui Charles I. În 2009 casa de licitaţii Sotheby\'s a evaluat pictura la patru milioane de lire.

Potrivit lui David Seton Pollok-Morris Dickson, angajaţii Christie\'s le-au spus, în anii \'90, că operaţiunea de curăţare a picturii, care ar fi ajutat la dezvăluirea adevăratului pictor, reprezintă o cheltuială inutilă. Prima înfăţişare în procesul intentat Christie\'s, urma să aibă loc joi la Înalta Curte din Londra, nu s-a mai ţinut deoarece înaintea procesului reprezentanţii casei de licitaţii au ajuns la un acord de principiu cu foştii proprietari. Termenii acordului nu au fost dezvăluiţi.