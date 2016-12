Casă devastată de hoţi

Nu au găsit nimic din ce se aşteptau, aşa că au ales să se răzbune pe proprietarul casei pe care au spart-o. Aşa a fost pedepsit de hoţi, pentru că nu au găsit nimic de valoare, un bărbat din localitatea Corbu. „Era ora 19.00 când am ajuns acasă şi am văzut că luminile erau aprinse. Am deschis uşa de la intrare cu cheile, iar când am păşit în interior am dat peste un adevărat dezastru. Câteva geamuri erau sparte, iar toate hainele şi lucrurile pe care le aveam erau aruncate pe jos. Mai mult, pentru că am obiceiul să încui uşa de la dormitorul meu, hoţii au luat toporul din magazia de afară şi au spart-o. Au răvăşit şi aici totul. M-am uitat printre lucruri, dar am constatat că nu mi-au furat nimic“, a povestit proprietarul casei călcate de hoţi, Ion Litu. Poliţiştii din localitate au demarat o anchetă în acest caz pentru a îi identifica şi reţine pe autorii acestei spargeri. (F.C.)