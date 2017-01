Casă distrusă de şantierul din vecinătate

Pacea şi relaţiile bune între vecini se păstrează întotdeauna prin compromisuri. Sînt însă cazuri cînd orgoliul sau reaua-intenţie fac ca tentativele împăciuitoare ale vecinilor de bună credinţă să se lovească de un zid. Este şi cazul unui bărbat de 76 de ani din Constanţa. Neculae Bineşi care a cumpărat casa în care locuieşte (strada Ghiocei nr. 5) în anul 1971. „Locuinţa a fost construită în anul 1950 şi atunci nu erau alte materiale de construcţii în afară de chirpici. Mai mult, casa mea era lipită de casa vecină, fiind despărţite doar de un perete. Pînă şi podul era comun”, povesteşte bărbatul. Necazurile lui au început odată cu moartea vecinilor lui. Urmaşii acestora nu au vrut să mai păstreze casa părintească şi au vîndut-o. După ce a schimbat mai mulţi proprietari, în 2007, terenul şi imobilul vecin au fost achiziţionate de Alexandru Papadumitru. În mai, acesta a venit la Neculae Bineşi şi i-a spus că vrea să dărîme casa şi să construiască alta. „I-am explicat că locuinţa lui este lipită de a mea şi a zis că nu e nicio problemă. Am convenit, verbal, ca el să repare porţiunea de pod care rămînea descoperită, să facă temelia casei mele ca să nu se prăbuşească după ce începea să sape fundaţia noii lui case şi să tencuiască peretele despărţitor, care acum devenea peretele meu exterior”, a declarat Neculae. Casa a fost demolată, noul proprietar a început să sape fundaţia şi să ridice structura noii clădiri, dar bătrînul de 76 de ani nu a văzut nici o lucrare făcută pentru a proteja proprietatea lui. „Cînd l-am întrebat cînd are de gînd să facă ceea ce a promis, mi-a zis că de îndată ce va face lucrările la suprafaţă, că pînă atunci a făcut subzidire la casa mea ca să nu se prăbuşească peretele peste el cînd o să sape. Mai mult, după ce au început lucrările la fundaţia lui, unul dintre muncitori mi-a intrat cu excavatorul în casă şi mi-a făcut o gaură de 80 de centimetri lăţime şi un metru înălţime. Au reparat-o ei atunci, cu nişte cărămizi, dar acum iar mi-a crăpat peretele”, povesteşte deznădăjduit Neculae Bineşi. El a precizat că şi tavanul dintr-o încăpere i-a căzut din cauza trepidaţiilor de pe şantierul de lîngă el, iar iarna trecută, prin podul rămas descoperit, i-a nins în casă. Pentru că a văzut că nu se înţelege cu noul său vecin, bătrînul l-a dat în judecată, pe 13 mai 2008, cerînd încetarea lucrărilor. Pe 6 august, instanţa constănţeană s-a pronunţat în favoarea sa şi a decis oprirea lucrărilor pînă la efectuarea unei expertize din partea unui specialist neutru, care să evalueze pagubele produse la casa de pe strada Ghiocei nr. 5. Lucrările nu au fost însă oprite. „Sentinţa nu a fost încă redactată şi trimisă către părţile implicate în proces. Pînă la sosirea deciziei judecătoreşti, noi avem dreptul de a continua lucrările. După ce vom primi hîrtia cu pricina ne vom opri şi vom aştepta evaluarea specialistului. Noi am făcut deja recurs la această decizie şi urmează să vedem ce se va mai întîmpla”, a declarat Alexandru Papadumitru. El a afirmat că a făcut tot posibilul pentru a-l mulţumi pe vecinul său, dar că acesta vrea mai mult decît i se cuvine. „Conflictul s-a declanşat în momentul în care i-am spus că voi repara tot ceea ce voi strica. Mai mult, m-am oferit să-i consolidez casa şi să-i fac tencuiala exterioară. În acel moment, el a cerut însă să-i fac o tencuială generală interioară a casei şi să-i repar şi curtea. Eu nu pot să-i repar casa pe banii mei. Sînt de acord să repar ceea ce am stricat, dar mai mult de atît nu pot. Înainte să încep săpăturile pentru fundaţia casei mele am lucrat la consolidarea casei lui şi am turnat stîlpi din beton. I-am explicat că tencuiala peretelui şi reparaţia acoperişului nu le pot face încă, pentru că pe şantier am numai fierari şi betonişti, care nu ştiu să facă asemenea lucrări. L-am asigurat însă că înainte de a face finisajele la casa mea, voi face lucrările respective la imobilul lui. Trebuie doar să aibă răbdare”, a mai declarat Papadumitru. Ambii vecini aşteaptă acum expertiza specialistului independent.