Casa groazei, la Cumpăna

08:03:50 / 31 Decembrie 2014

dumnezeu cu mila.

dumnezeule doamne dece le dai copii la cine nu trebe?si la cei ces doresc din inima din suflet si sai creasca cu drag sa se bucure de ei nu le dai.aceasta femeie nui mama nui catea ca si catelele si toate animalele nusi abandoneaza puii .este o catastrofa pamanteasca aceasta femeie nu trebuia sa se nasca poate a fost o gresala ca sa nascut dar din gresala ei sufera niste copii nevinovati .nustiu ce sa mai zic nusti ceau incap unele femei dar oare nau suflet sunt atat de reci sa-si lase copilasi si sa plece.of.de nu lear mai rabda pamantu.pe aceste catastrofe pamantene ca mame sau femei nu se pot numi.si eu traiesc inconcubinaj am doi baieti acum sunt mari diferenta e de un an si cateva luni intre ei unu are 20 unu 21 si jumate.am avut o viata pe drum cand la soacra cand la frate eram.aveam o soacra alcolica.si parinti naveam naveam ajutor mare din parte la nimeni dar copii ai caram dupa mine unu in brate unu de mana si cu sacu in carca.dar nu miam parasit copii.asa mam luptat din rasputeri sa mi cresc ca sotu nu dadea doi bani alcolic ca si masa si ma ajutat frati cat de cat am muncit sa nu le lipseasca nimic .acum ma bucur ca sunt mari au terminat liceu 12 clase au o calificare si sunt mandra si ma bucur ca sunt ca brazi .si cand ma gandesc prin cate am trecut singurica aveam 20 de ani si dumnezeu ma ajutat.dar aceasta catastrofa nu nustiu ce sa mai zic.decat ar fi bine sai ia din casa aceea si sai cada din drepturi parintesti sa le fie rusine.