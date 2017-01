Casa în care a copilărit Johnny Cash a fost transformată în muzeu

Casa în care a copilărit legenda muzicii country Johnny Cash, situată în oraşul Dyess din statul american Arkansas, a fost transformată în muzeu, autorităţile luând această decizie pentru a revitaliza respectiva regiune din punct de vedere economic. Familia cântăreţului Johnny Cash s-a mutat în casa din orăşelul Dyess în 1935, când acesta avea doar 3 ani. Clădirea, construită din lemn, are cinci camere şi a fost renovată pentru a fi cât mai aproape de original. Printre obiectele de epocă expuse se numără şi pianul familiei Cash. Fratele şi sora artistului au fost implicaţi în procesul de transformare a casei în muzeu. ”Totul arată ca atunci când eram copii. A fost mult de muncă şi a fost un proces foarte încărcat din punct de vedere emoţional pentru mine”, a spus Joanne Cash, în vârstă de 76 de ani. Cel mai important obiect expus este pianul familiei, a precizat sora artistului. ”Obişnuiam să ne adunăm în jurul pianului în fiecare seară şi să cântăm gospel câte o oră. Aşa ne distram noi”, a mai spus aceasta.

Familia Cash a fost una dintre cele cinci sute care s-au mutat în noua localitate în 1935, ca urmare a unui plan guvernamental de ajutorare a familiilor afectate de Marea Criză Economică. Au primit o bucată de teren, o casă, un hambar şi un catâr. La vârsta de 10 ani, Johnny Cash lucra deja pe plantaţia de bumbac a familiei sale. ”De la 10 ani, când am început să tai bumbac pe câmp, am ştiu că o să fiu cântăreţ la radio”, declara artistul care a locuit în Dyess, la 75 de kilometri nord de Memphis, până când s-a înrolat în Aviaţia Militară în 1950. Cinci ani mai târziu, Cash şi-a început cariera înregistrând mai multe albume, devenind, apoi, unul dintre cei mai mari artişti ai muzicii country. A murit în 2003. Renovarea casei lui Cash este principalul proiect dintr-un program de revigorare propus de autorităţile locale din orăşelul Dyess, care s-a confruntat întotdeauna cu o situaţie economică dificilă. Primarul oraşului se aşteaptă ca muzeul să atragă 20.000 de vizitatori pe an.

Johnny Cash, supranumit ”omul în negru” şi a cărui popularitate rivaliza cu cea a lui Elvis Presley în anii '50 - '60, a murit în septembrie 2003, la vârsta de 71 de ani. Diversitatea stilurilor abordate a făcut ca Johnny Cash să fie inclus în Nashville Songwriters Hall of Fame (1977), Country Music Hall of Fame (1980) şi în Rock and Roll Hall of Fame (1992).