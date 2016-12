Casa în care a locuit F. Scott Fitzgerald, la vânzare

O casă din oraşul american Baltimore, unde F. Scott Fitzgerald a scris romanul ”Tender Is The Night / Blândeţea nopţii” din 1934 a fost scoasă la vânzare cu 450.000 de dolari. Casa este situată în zona istorică a oraşului Baltimore, Bolton Hill şi a fost închiriată de scriitor între anii 1933 şi 1936, când soţia acestuia, Zelda, a fost internată într-o clinică de boli mintale din apropiere. Casa are patru dormitoare spaţioase, balcoane la ambele etaje şi o grădină privată. O plăcuţă albastră montată pe faţada casei informează trecătorii că acolo a locuit celebrul scriitor. Preţul cu care este scoasă la vânzare această casă este considerat de experţi unul scăzut dar în acord cu cele practicate în zonă.

Înainte de această locuinţă, scriitorul închiriase o alta, numită La Paix, din mai 1932 până în noiembrie 1933, însă a fost forţat să se mute când casa a fost distrusă de un incendiu provocat de soţia lui, în iunie 1933. În casa care este scoasă la vânzare, F. Scott Fitzgerald a locuit cu fiica lui adolescentă, Scottie, în timp ce soţia îl vizita, însoţită de o asistentă medicală, o dată la câteva săptămâni. În această perioadă turbulentă, Fitzgerald, dependent de alcool încă din perioada de studenţie, a consumat cantităţi mari de alcool şi s-a confruntat cu ceea ce se numeşte blocajul scriitorului. În ciuda circumstanţelor, a reuşit însă să continue să scrie. Cel de-al patrulea său roman, ”Tender Is The Night / Blândeţea nopţii” a fost început în anul 1925, în timp ce el şi Zelda locuiau în Franţa şi a fost încheiat cât a locuit în această casă care este scoasă la vânzare. Romanul prezintă povestea lui Dick Diver, un tânăr psihiatru a cărui viaţă este distrusă de o pacientă ce-i devine soţie, Nicole, care suferă de o boală mintală. Acesta a fost cel mai important roman al său de la celebrul ”The Great Gatsby / Marele Gatsby”. Publicat în aprilie 1934, s-a vândut iniţial în 13.000 de copii şi a fost criticat de specialiştii în domeniu, dar în prezent este considerat una dintre cele mai importante opere ale sale.