Casa în care a murit Michael Jackson, scoasă la vânzare

Reşedinţa din Los Angeles în care Michael Jackson a murit, în iunie 2009, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 28,9 milioane de dolari, a anunţat, miercuri, site-ul specializat în proprietăţile imobiliare ale celebrităţilor RealEstalker.com. Michael Jackson închiriase această reşedinţă, amenajată în stilul castelelor din Franţa, amplasată în cartierul rezidenţial Holmby Hills din Los Angeles, într-o perioadă în care repeta intens pentru seria de 50 de concerte pe care urma să le susţină la Londra, începând din iulie 2009. Starul american în vârstă de 50 de ani a fost descoperit fără cunoştinţă în această reşedinţă, în urma unui stop cardiac, pe 25 iunie 2009, decesul cântăreţului fiind pronunţat ulterior la un spital din apropiere.

Reşedinţa are o suprafaţă de 1.580 de metri pătraţi şi include 13 săli de baie, şase dormitoare, 12 şemineuri, o piscină, o casă pentru oaspeţi, o cramă, o sală de spectacole şi un ascensor. Locuinţa aparţine lui Herbert Guez, directorul executiv al companiei de îmbrăcăminte americane Ed Hardy. Michael Jackson a decedat în urma unei supradoze de medicamente. Poliţia americană a calificat moartea sa drept omucidere. La începutul acestui an, Conrad Murray, fostul medic personal al starului, a fost pus sub acuzaţie.