Casă închisă la concertul lui Chris Rea

Toate biletele puse în vânzare pentru primul concert pe care Chris Rea îl va susţine în România, pe 6 februarie, au fost deja epuizate. Tichetele au avut preţuri cuprinse între 100 şi 500 lei. Purtând amprenta unei cariere de peste trei decenii, show-ul se va desfăşura la Sala Palatului din capitală şi este inclus în turneul internaţional al solistului, intitulat „The Very Best Of Chris Rea: Still So Far To Go” ce va debuta, pe 25 ianuarie, în Germania. Invitat special la acest spectacol va fi tânărul compozitor şi chitarist, Paul Casey.

Promovând ultimul său album, o veritabilă colecţie „Greatest Hits”, Chris Rea va sosi în Romania la începutul lunii viitoare. După concertul de la Bucureşti, artistul britanic se va îndrepta către Moscova, Kiev, Frankfurt, Paris şi Amsterdam, urmând a încheia turneul cu o serie de spectacole susţinute pe cele mai mari scene din Marea Britanie.