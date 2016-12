Casa lui Alexandru Arșinel, călcată de hoți

Casa de vacanță a actorului Alexandru Arșinel, din localitatea constănțeană 2 Mai, a fost spartă din nou de hoți. Alarma a fost dată, sâmbătă dimineață, de femeia care are grijă de imobil. Ea a sunat la 112 și a cerut ajutor, spunând că a găsit un geam făcut țăndări și dezastru prin încăperi. În urma investigațiilor efectuate, oamenii legii au stabilit că hoții au intrat în casa de vacanță în noaptea de vineri spre sâmbătă. „Eu am o doamnă care are grijă de casă, dar nu stă noaptea acolo. Vă dați seama că, dacă o găseau în casă, o omorau. Nu știu cine a hotărât montarea contorului la poartă, afară, pentru că asta este o mare prostie. Hoții vin, rup lacătul și opresc alimentarea casei cu energie electrică. După 10 ore, cât are autonomie bateria alarmei, apar din nou și intră liniștiți. Așa au făcut de fiecare dată. Acum au distrus tot. Au spart geamul, au rupt gardul din spate și ușa de la magazie. Au furat frigiderul, mașina de spălat, mașina de tuns iarba, boilerul, așternuturi și o servantă. În primăvară, când au spart casa, au sustras bunuri de 5.000 de lei. Acum am asigurare, să vedem ce se întâmplă. Din păcate, în 2 Mai nu există post de poliție, așa că satul este condamnat la spargeri permanente. Vara ne inventariază, iar iarna acționează“, a declarat actorul Alexandru Arșinel.

SPARGERI ÎN SERIE Casa lui Alexandru Arșinel a devenit un veritabil loc de „pelerinaj“ pentru hoți. Anul acesta, imobilul a mai fost călcat de două ori de infractori. „Prima spargere a avut loc în ianuarie. Atunci mi-au fost furate din locuinţă două televizoare tip plasmă, tacâmuri, veselă, lenjerie de pat... Am depus plângere la Poliţie, însă hoţii nu au fost prinşi încă. În total, paguba a fost estimată la 3.000 - 3.500 de lei şi nu a fost recuperată. A doua oară s-a întâmplat în aprilie, dar atunci nu mi-au mai luat nimic. Doar au spart geamul, au murdărit interiorul casei şi au făcut deranj. Poliţiştii mi-au spus că, după urmele de pantofi lăsate pe gresia din casă, autorii ar fi fost nişte copii”, a mai spus actorul.