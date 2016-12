Casa lui Katharine Hepburn, scoasă la vânzare

Casa din Old Saybrook, Connecticut, care a aparţinut actriţei Katharine Hepburn a fost scoasă la vânzare pentru suma de 14,8 milioane de dolari. Reşedinţa proaspăt renovată, situată pe o proprietate de peste 6.000 de metri pătraţi, a fost locuită de celebra actriţă până la decesul acesteia, în anul 2003. Casa, care dispune de şapte băi şi şase dormitoare, face parte dintr-o proprietate mai mare, formată din trei loturi, achiziţionată în 2004 de magnatul Frank Sciame, fondatorul companiei Sciame Construction, de la moştenitorii actriţei, pentru suma de 6 milioane de dolari. În cartea sa de memorii, intitulată ”Me”, din 1996, Katharine Hepburn definea reşedinţa din Old Saybrook, situată în vecinătatea braţului maritim Long Island Sound, drept ”un paradis”, având vedere la ocean, precum şi numeroase facilităţi, cum ar fi terenurile de golf şi de tenis, actriţa fiind o mare iubitoare a acestor sporturi.

Katharine Hepburn, născută în Hartford, Connecticut, în anul 1907, a fost o actriţă americană de teatru, televiziune şi film, laureată a patru premii Oscar. Institutul American de Film a clasat-o pe locul I într-un top al celor mai mari actori de film ai secolului al XX-lea. Katherine Hepburn rămâne, până în prezent, singura actriţă care a câştigat de-a lungul vieţii patru premii Oscar, cărora li se adaugă premiile Globul de Aur, Emmy şi César. Printre filmele sale memorabile se numără ”The Lion in Winter / Leul în iarnă” din 1968, ”The African Queen / Regina africană” din 1950 sau ”Bringing Up Baby / Leopardul Suzanei”. Are un total de 12 nominalizări la Oscar, dintre care patru câştigate, performanţă întrecută numai de Meryl Streep, care a fost nominalizată de 18 ori.