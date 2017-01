La mai bine de șapte ani de la aderarea la UE, în zona rurală, tradițiile și obiceiurile legate de înmormântări au rămas aceleași ca acum 100 de ani. Deși normele europene impun încă din 2007 ca toate localitățile să dețină case mortuare, în cele mai multe comune oamenii își jelesc în continuare mortul acasă, timp de două zile. Aceleași obiceiuri sunt întâlnite și în comuna Târgușor, spre nemulțumirea autorităților locale, care au inițiat deja un proiect pentru construirea unei case mortuare.

Primarul comunei, Dumitru Dragu, a declarat că proiectul a fost elaborat în urmă cu o săptămână, iar în momentul de față, așteaptă sponsorizări, pentru a-l implementa. „Au trecut deja șapte ani de când UE ne obligă să construim o casă mortuară, dar, din lipsă de fonduri, am fost nevoiți să amânăm acest proiect. Cu banii din bugetul local și cu fonduri nerambursabile, m-am ocupat de lucrările la instituțiile de educație și la cele de infrastructură, pentru că necesitau lucrări urgente de reparații. Apoi, am construit și un cimitir nou, cu 3.000 de locuri, la ieșirea din comună, pentru că cel vechi era deja plin. Așadar, mi-am propus ca anul acesta să construiesc și o casă mortuară, pentru a ne alinia la normele europene. Lucrările vor fi făcute cu sponsorizări, pentru că situația financiară din comună este critică. Unii oameni au fost receptivi și chiar mi-au promis că vor contribui atât cu materiale de construcție, cât și cu forță de muncă. Și eu voi oferi o sponsorizare și sper ca eforturile noastre să fie apreciate și de bătrânii din sat, care țin la tradițiile de înmormântare și care vor să-și țină mortul acasă, pentru că, întâi de toate, trebuie să înțeleagă că nu este igienic", a declarat edilul. Dumitru Dragu spune că dorește ca, într-un an, casa mortuară să fie deja gata. „Clădirea va fi amplasată în curtea bisericii și va avea patru încăperi: o sală unde va fi așezat mortul pe năsălie, un salon de primire a oaspeților, o bucătărie și un grup sanitar. Condițiile vor fi ca la oraș. De asemenea, vrem să achiziționăm și un capac frigorific, pentru sicriu. Dacă vom beneficia, în continuare, de sprijinul localnicilor, este posibil ca într-un an să fie gata", a conchis primarul.