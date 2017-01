Casă părăsită, incendiată de boschetari

Alertă în zona Miga, din municipiul Constanţa, după ce mai multe persoane au sunat, vineri după-amiază, la 112 şi au anunţat că o casă părăsită a fost cuprinsă de flăcări. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, la ora 13.20, mai mulţi şoferi au cerut ajutorul autorităţilor când au observat că dintr-un imobil situat pe strada Ecaterina Varga iese un fum dens. Pentru stingerea incendiului au fost trimise rapid în zonă trei autospeciale de pompieri. Militarii au reuşit să stingă flăcările în câteva zeci de minute, înainte ca focul să se extindă la clădirile învecinate. Anchetatorii spun că, cel mai probabil, focul a fost provocat de mai multe persoane fără adăpost care îşi găsiseră refugiu la subsolul casei. Flăcările au făcut scrum mai multe saltele şi câteva sute de kilograme de deşeuri menajere. „Am fugit afară din casă când am auzit sirenele pompierilor. În momentul în care am ajuns în stradă, am văzut cum iese fum din casa de alături. Abia puteai să respiri. Mi-a fost frică pentru că imobilul în care noi locuim este foarte apropiat de casa asta părăsită. Am crezut că rămânem pe drumuri… De prin ianuarie şi-au făcut adăpost aici câţiva boschetari. I-am mai gonit de câteva ori, dar vin înapoi şi se ascund noaptea. Parcă în urmă cu trei zile a ajuns aici proprietarul, însoţit de poliţişti, şi i-a dat afară. Noaptea au revenit, însă“, a declarat o femeie care locuieşte în zonă. “Am văzut vânzoleală pe stradă şi m-am apropiat ca să văd ce s-a întâmplat. Am crezut iniţial că proporţiile incendiului sunt mai mari, dar pompierii au acţionat foarte rapid şi au stins focul. Au venit aici şi poliţiştii”, a povestit un vecin. Pompierii au pornit o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza incendiului. În acelaşi timp, poliţiştii fac investigaţii pentru identificarea persoanelor fără adăpost care îşi găsiseră refugiu în clădirea părăsită.