Casa Regală a Spaniei şi-a făcut publice veniturile

SALARIU DE REGE Ieri, pentru prima oară de la adoptarea Constituţiei spaniole, în 1978 şi reinstaurarea monarhiei, administraţia Coroanei spaniole a făcut publice cheltuielile familiei regale. Din acestea rezultă că regele Juan Carlos primeşte un venit brut de 292.752 de euro pe an, în vreme ce prinţul moştenitor Felipe are un venit brut anual de 146.375,50 de euro. Sumele primite de rege şi prinţ în 12 plăţi lunare includ cheltuielile de reprezentare şi sunt supuse impozitelor pe venit. Palatul Zarzuela a dat publicităţii şi cheltuielile prinţesei Letizia, precum şi ale infantelor Elena şi Cristina, care primesc în total 375.000 de euro pe an. Suma totală de 814.128 de euro, care constituie veniturile membrilor familiei regale, asimilabile salariilor, reprezintă 9,65% din totalul sumei de 8,43 de milioane de euro acordată Casei Regale, potrivit bugetului de stat, în 2011. Aproape jumătate din totalul acestui buget constituie cheltuielile cu personalul, se mai arată în datele făcute publice.

SALVAREA APARENŢELOR Pe fondul scandalului de deturnare de fonduri publice în care se presupune că ar fi implicat ginerele regelui Spaniei, Inaki Urdangarín, soţul infantei Cristina, casa regală a Spaniei a publicat cheltuielile şi veniturile membrilor săi, insistând asupra faptului că nici acesta din urmă şi nici fostul soţ al infantei Elena, Jaime de Marichalar nu au perceput vreun venit din bugetul destinat Coroanei. De altfel, casa regală nu este obligată să publice şi să detalieze cheltuielile, însă reprezentanţii acesteia susţin că s-a dorit acest lucru încă din 2010, în spiritul unei mai mari transparenţe a instituţiei şi pentru a se adapta vremurilor. Constituţia spaniolă permite regelui Juan Carlos să distribuie liber sumele atribuite casei regale. Casa regală, ca şi Legislativul de la Madrid, nu se supune controlului Curţii de Conturi, însă cheltuielile sunt verificate de un inspector care redactează rapoarte trimestriale.

Scandalul fără precedent de corupţie care ameninţă familia regală spaniolă a luat amploare după ce cotidianul de mare tiraj ”El Pais” a titrat că soţul prinţesei Cristina, Inaki Urdangarin, va deveni suspect oficial. Inaki Urdangarin, în vârstă de 43 de ani, va fi pus sub acuzare pentru că a participat la afaceri ilegale. Acesta va fi inculpat oficial în următoarele două luni. Prinţesa Cristina, în vârstă de 46 de ani, nu va fi suspectă, însă cazul ar putea să o oblige să renunţe la poziţia sa în ordinea succesiunii la tron, la partea sa din bugetul regal şi la rolul în viaţa publică. Inaki Urdangarin, duce de Palma de Majorca, s-a implicat în afaceri, în pofida unei reguli nescrise potrivit căreia membrii familiei regale ar trebui să evite locurile de muncă din corporaţii. Fostul handbalist a avut venituri atât de mari încât a cumpărat, împreună cu soţia sa, un mic palat în Barcelona. În prezent, procurorii anchetează institutul non-profit Noos, pe care ducele l-a condus între 2004 şi 2006. De asemenea, a lucrat pentru companii importante, precum Telefonica. Inaki Urdangarin şi partenerul său de afaceri, Diego Torres, ar fi folosit institutul şi prestigiul ducelui pentru a organiza evenimente legate de sport şi turism în Insulele Baleare, precum şi în regiunea Valencia, cred anchetatorii. Aceştia ar fi perceput tarife mult prea mari pentru evenimente şi chiar ar fi cerut bani pentru servicii pe care nu le-au prestat, atrăgând astfel fonduri publice şi private de peste un milion de euro în companiile lor. Diego Torres este deja suspect oficial în acest dosar.