O familie din Australia este, probabil, ţinta multor invidioşi, pentru că se trezeşte în fiecare zi având la dispoziţie altă privelişte. De trei ani de zile, familia Everingham locuieşte în casa lor de vis, într-o zonă rurală aflată la nord de Sydney. Membrii acestei familii îşi pot roti casa după soare fără a face niciun efort din confortul patului sau al fotoliului. ”Niciodată nu ştiu ce am să văd când mă trezesc”, povesteşte Luke Everingham, de profesie inginer de sunet, căruia i-a venit ideea de a-şi construi o casă rotitoare după o discuţie cu soţia sa Deb şi vecinii lor. Aceştia din urmă regretă acum că nu şi-au construit casa cu 15 grade mai la nord, pentru a se bucura de mai mult soare. Casa familiei Everingham are formă octogonală şi este construită pe o placă rotativă acţionată de un mic motor electric controlat de un calculator. Poate face o rotaţie completă în 30 de minute. Costurile de construcţie sunt estimate la 641.000 de dolari americani, iar patentul aparţine familiei Everingham, care poate primi comenzi pe site-ul propriu www.everinghamrotatinghouse.com.au. Pentru că se poate roti după soare, casa Everingham este perfectă pentru cei care optează pentru panouri solare. Tocmai că este criză şi pentru că poate face economii considerabile la consumul de curent electric, casa rotitoare are mare succes la Antipozi şi nu numai!