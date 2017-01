Ministerul Mediului se ţine de cuvânt: programul \"Casa Verde\" începe la 1 iulie! \"Vinerea trecută a fost publicat în Monitorul Oficial ghidul pentru programul “Casa Verde”. Programul va fi operaţional de la 1 iulie, aşa cum am anunţat, şi singura modificare a fost creşterea subvenţiei pentru centralele cu pelete şi rumeguş de la 3.000 de lei, cât intenţionam să dăm la început, la 6.000 de lei. Pentru panouri solare subvenţia rămâne de 6.000 de lei, iar pentru pompele de căldură, de 8.000 de lei, aşa cum era planificat\", a declarat, ieri, ministrul Mediului, Laszlo Borbely. El a explicat că subvenţia pentru centralele cu pelete sau rumeguş a fost majorată în urma unei analize care a relevat că asemenea instalaţii costă \"cam la fel\" ca sistemele de panouri solare. Astfel, conform declaraţiei ministrului, cei care vor să beneficieze de subvenţiile pentru aceste investiţii pot merge să-şi depună dosarele la agenţiile pentru protecţia mediului. Banii vor fi viraţi de autorităţi din contul Administraţiei Fondului pentru Mediu numai după ce beneficiarul va depune factura pentru lucrarea care i-a fost executată. Borbely anunţa, luna trecută, că programul \"Casa Verde\" are disponibile, pentru început, fonduri în valoare de 110 milioane de lei. \"În momentul în care se vor înscrie beneficiari până la concurenţa sumei disponibile vom opri înscrierile, vom aştepta să se finalizeze lucrările începute de beneficiari, vom face plăţile şi apoi vom analiza rezultatele. Dacă este cazul, va exista şi o etapă a doua\", a mai spus el. Borbely anunţa că oricare cetăţean va putea, \"printr-o procedură foarte simplă\", să beneficieze de program, prin agenţiile de protecţie a mediului, fiind nevoie doar de copia de pe cartea de identitate şi de pe actul de proprietate, precum şi dovada că nu are datorii la stat, dar şi dovada existenţei unui cont în care să i se livreze banii. \"Poate intra oricine în acest program. Avem deocamdată 110 milioane de lei. Nu avem companii sau firme favorizate sau liste de firme, cetăţeanul vine, încheie cu orice firmă această investiţie, şi după ce termină, pe baza notei de recepţie şi a facturii, noi virăm banii în contul cetăţeanului. Deci e o procedură foarte simplă\", a spus Borbely.