Căsătoria între persoane de acelaşi sex, un progres major în SUA

Căsătoria între persoane de acelaşi sex a fost aprobată pentru prima dată, marţi, prin vot popular în trei state americane, un progres calificat ca major de mişcarea pentru egalitatea drepturilor homosexualilor, care câştigă, totodată, prima senatoare ce se recunoaşte lesbiană. Maine, Maryland şi Washington s-au pronunţat, marţi, în favoarea legalizării căsătoriei între persoane de acelaşi sex, această problemă fiind supusă votului în cadrul unor referendumuri multiple, care însoţesc în mod tradiţional alegerile prezidenţiale în SUA. Un al patrulea stat, Minnesota, a respins un amendament prin care ar fi urmat să se înscrie în Constituţie că o căsătorie în acest stat este exclusiv o uniune între un bărbat şi o femeie.

Uniunea între două persoane de acelaşi sex nu este recunoscută la nivel federal în SUA dar va fi autorizată de-acum în nouă state din 50, Maine, Maryland, Washington, Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Vermont şi New York şi în capitala federală Washington. Curtea Supremă a SUA ar putea aborda această problemă în curând, sesizându-se cu privire la cel puţin unul dintre cele opt recursuri care se aflau deja în aşteptare pe masa celei mai înalte jurisdicţii americane. Începând din anii \'90 şi până marţi, aproximativ 30 de scrutinuri au fost organizate asupra interzicerii căsătoriei între persoane de acelaşi sex, aprobate de fiecare dată. Human Rights Campaign, cea mai mare organizaţie americană pentru egalitatea drepturilor, a salutat aceste ”victorii masive în cadrul unor scrutinuri, în favoarea lesbienelor, gayilor, bisexualilor şi transsexualilor (LGBT)”, pe care a calificat-o drept ”o etapă majoră în drumul spre egalitate”. ”Atunci cînd vor fi scrise cărţile de istorie, anul 2012 va fi prezentat ca anul în care membrii americani ai comunităţii LGBT au câştigat o victorie decisivă la urne”, a declarat preşedintele Human Rights Campaign, Chad Griffin, adăugând că ”aspiraţiile a milioane de americani imparţiali sunt realizate atunci când discriminarea se prăbuşeşte şi triumfă egalitatea”.