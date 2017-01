Căsătoria, ultima preocupare a Danielei Gyorfi

Deşi, în urmă cu cîteva luni, artista declara fericită că, în toamna acestui an, se va căsători, momentan, Daniela Gyorfi este mult prea ocupată pentru a se mai gîndi la pregătirile de nuntă. Chiar dacă, la începutul verii, a lansat un album alături de Liviu Mititelu, artista lucrează la un alt material discografic, la care colaborează cu Adi de la “Korect” şi cu “Connect-R”. În plus, interpreta călătoreşte foarte mult, atît în ţară, cît şi în străinătate, neavînd prea mult timp liber la dispoziţie. Mai mult, Daniela este nevoită să îşi facă timp şi pentru renovarea salonului cosmetic pe care îl deţine, o afacere de familie, profitabilă. “Un salon de acest gen este o afacere cu un venit bun, care te ajută să trăieşti fără mari probleme, la limita decenţei. Vreau să investesc în el, eventual să fac şi solar, poate mă şi extind”, a mărturisit Daniela.

În ciuda lipsei de timp, Daniela îşi doreşte foarte mult un copil, cu viitorul ei soţ, George. “Acum pot spune că sînt, într-adevăr, împlinită. Dar cu adevărat fericită voi fi cînd voi aduce pe lume un copil, pe care ni-l dorim foarte mult. Eu aş vrea o fetiţă, iar George un băieţel”, a mai spus interpreta. Din păcate, Daniela Gyorfi este mult prea ocupată să se căsătorească, iar pentru pregătirea unei nunţi este nevoie de timp. “Nu ştiu cînd vom mai face nunta, am fost plecaţi amîndoi, eu am avut toată vara, concerte pe liroral şi în ţară. Este greu să te aduni, să îţi faci timp, cînd ai o mulţime de treburi. Nu am stabilit, încă, nimic, nici data nunţii, cu atît mai puţin celelalte detalii”, a mai spus artista.