Căsătorie în spital

Spitalul din Medgidia va rămîne pentru mult timp în amintirea a doi tineri din comuna constănţeană Tortomanu, deoarece Adela şi Marian şi-au unit destinele, sîmbătă după-amiază, în sala de consiliu a unităţii sanitare. “Am avut parte de un eveniment deosebit de frumos. Cu ajutorul primarului din Tortomanu, doi tineri s-au putut căsători chiar la noi în spital”, a declarat managerul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Stere Buşu. Evenimentul era planificat pentru sîmbătă, numai că locul unde s-a oficiat căsătoria s-a dovedit a nu fi cel ales de mai bine de trei luni de către miri. “Pentru mine, a fost o surpriză tot ce s-a întîmplat sîmbătă. Vineri seara am intrat în travaliu şi am fost transportată de urgenţă la spital. Ştiam că o să nasc, numai că termenul era peste trei săptămîni. Se pare că bebeluşul a fost nerăbdător să vină pe lume mai repede. Noi ne programaserăm căsătoria sîmbătă şi pentru că eu am născut am fost ferm convinsă că o amînăm. Soţul meu mi-a făcut o surpriză deosebită şi a adus aici primarul care ne-a căsătorit”, a povestit Adela Oneaţă. Tînăra a născut o fetiţă de 2,400 kg, pe care o va chema Mariana Adela. “Fetiţa este sănătoasă şi mama la fel. Luni le vom externa pe amîndouă”, a declarat dr. Buşu. Adela şi Marian s-au cunoscut în urmă cu un an şi jumătate şi spun că a fost dragoste la prima vedere. Marian de abia aştepta ziua nunţii şi, spune Adela, sosirea pe lume a fetiţei nu a făcut decît să îi ambiţioneze şi mai mult să se căsătorească în ziua planificată. “Petrecerea a continuat acasă, sîmbătă seara, fără mine. O să mă îmbrac în rochie de mireasă şi o să ne cununăm religios cînd o să o botezăm pe Mariana Adela ”, a spus tînăra mamă.