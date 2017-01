Cascadorie rutieră pe bulevardul Aurel Vlaicu

Un accident rutier petrecut, luni seara, pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanţa a pus în pericol siguranţa traficului după ce un autoturism Opel Calibra a intrat în plin într-un stîlp de iluminat public pe care l-a rupt. Întreaga reţea electrică, aflată sub tensiune, a fost la un pas de a se prăbuşi peste maşinile care circulau pe bulevard. Cristian Mârza, în vîrstă de 29 ani din Constanţa, tînărul care şi-a văzut moartea cu ochii, este de aprox. trei luni posesorul unui autoturism sport Opel Calibra pe care nici măcar nu a apucat să-l înmatriculeze în România. Luni seara, în jurul orei 22.45, tînărul conducea autoturismul pe bulevardul Aurel Vlaicu dinspre bulevardul IC Brătianu către intersecţia cu strada Baba Novac. „Mergeam pe banda a doua şi nu cred că aveam mai mult de 70 la oră. În faţa mea era un Renault Megane care circula în spatele unui tir încărcat cu fier vechi” a spus Cristian Mârza, şoferul Opelului. Ajuns în dreptul complexului „Arabesque”, tînărul a observat că din remorca tirului au zburat, luate de vînt, două bucăţi de tablă. „ Una a trecut peste Renault-ul din faţa mea şi a căzut pe marginea drumului. Pe cea de-a doua nu am văzut-o şi m-am trezit cu ea pe capota maşinii. Atunci m-am speriat şi am frînat brusc. Nu am mai controlat maşina şi am intrat cu ea direct în stîlpul de iluminat de pe partea dreaptă” a adăugat Cristian Mârza. Impactul a fost atît de violent încît stîlpul a fost practic retezat de la bază şi a rămas sprijinit pe maşină. „ Nici nu ştiam ce să fac mai întîi. Am sunat la 112 şi am spus ce s-a întîmplat. Au venit pompierii care m-au ajutat să dau maşina la o parte fără să se prăbuşească stîlpul care se mai ţinea în firele de la armătură” a mai spus şoferul autoturismului avariat. Poliţiştii Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa spun că accidentul ar fi putut fi evitat dacă Opelul circula cu viteză regulamentară. Oamenii legii efectuează cercetări pentru identificarea tirului precum şi pe proprietarul acestuia pentru a verfica dacă încărcarea cu fier vechi a autotrenului a fost făcută conform normelor de siguranţă rutieră în vigoare, în caz contrar firma riscă amenzi usturătoare sau chiar retragerea licenţei de transport.