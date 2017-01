Case pentru ţiganii din Mihai Viteazu rămaşi fără adăpost

În urmă cu un an, o furtună puternică făcea prăpăd în comuna Mihai Viteazu, punând la pământ numeroase case şi acoperişuri. “Paguba se ridică la peste două milioane de lei. La casele de la marginea satului Mihai Viteazu vântul a smuls acoperişurile. A fost o adevărată furtună”, spunea, atunci, primarul Gheorghe Grameni. În urma furtunii, trei familii de ţigani au rămas fără locuinţe, deoarece, fiind din chirpic, casele s-au dărâmat. Imediat, primarul a mutat cele trei familii în vestiarele terenului de fotbal, însă acestea au fost doar locaţii temporare. “Cele trei familii de rromi dorm de un an pe unde apucă. De aceea consider că este necesar să le asigurăm un acoperiş deasupra capului. În această idee, în 2014 voi propune Consiliului Local construirea a trei case sociale, unde să fie mutate familiile de rromi”, a spus primarul.