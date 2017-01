Casele modulare, soluţia salvatoare şi pentru nevoiaşii din Năvodari

La fel ca şi în cazul programului de construire de locuinţe ieftine pentru tineri, programul lansat de curând de primarul Constanţei, Radu Mazăre, de amenajare de locuinţe sociale modulare, a avut impact asupra primarilor din judeţul Constanţa. Mulţi dintre ei au spus că este o idee care ar trebui pusă în aplicare în toate localităţile, având în vedere numărul mare de persoane nevoiaşe. Oraşul Năvodari nu face excepţie, primarul Nicolae Matei considerând că iniţiativa construcţiilor modulare este „o gură de oxigen pentru familiile defavorizate şi o perioadă de tranziţie pentru aceia care, pe viitor, îşi vor cumpăra o locuinţă”. „Năvodariul nu are cum să facă excepţie de la gradul ridicat de sărăcie existent în ţară. Există persoane cu probleme sociale care îşi vând apartamentele din Constanţa şi se mută spre Năvodari şi alte localităţi învecinate. Mutându-se la noi, problemele lor sociale nu s-au rezolvat, rămân cu ceva bani în plus, dar tot fără loc de muncă. Banii rămaşi îi cheltuiesc foarte repede pentru reamenajarea noilor case şi, după jumătate de an, ajung într-o situaţie chiar mai grea decât înainte. La Năvodari sunt multe familii în această situaţie şi facem eforturi să găsim soluţiile cele mai bune pentru ele“, a declarat Matei. Edilul şef al Năvodariului a adăugat că în localitatea ale cărei destine le conduce există între 500 şi 1.000 de persoane în situaţii critice şi foarte critice. „La prima vedere, am identificat două locaţii: prima în satul Midia şi cea de-a doua în zona Peninsula. La Peninsula am pus canalizare, instalaţii, iar drumurile sunt proiectate în stadiu avansat. Pe de altă parte, dacă primim terenul şi clădirile vechii unităţi militare, vom amplasa noile locuinţe sociale acolo. Poate pentru cei care chiar nu au unde să locuiască reprezintă o situaţie de tranziţie până când vor reuşi să-şi rezolve problema locativă, dar cu siguranţă vor exista şi oameni care vor rămâne pentru totdeauna în aceste containere. Din păcate, aceasta este o situaţie prin care societatea românească trece şi noi, ca primari, trebuie să avem în vedere şi rezolvarea problemelor categoriei sociale cele mai defavorizate“, a explicat Matei.