Casele moştenite ar putea fi supra-impozitate

MOŞTENITORII AU DE ALES Reforma impozitării proprietăţii pregătită de USL va cuprinde mai multe modificări importante. În prezent, casele moştenite nu sunt tratate fiscal ca o a doua locuinţă (în cazul celor care au deja o locuinţă), dar conform programului pregătit, ar putea fi reconsiderate şi incluse în taxarea pentru proprietăţi multiple, într-un termen de şase luni - un an de la succesiune. Urmaşii vor avea însă opţiunea vânzării, conform afirmaţiilor secretarului de stat în Ministerul Finanţelor Publice Liviu Voinea. El a arătat că se urmăreşte o reformă a impozitării proprietăţii, care are în vedere extinderea bazei de taxare prin eliminarea excepţiilor şi un accent mai puternic pe principiul solidarităţii, ceea ce înseamnă că proprietăţile multiple vor fi impozitate şi mai mult decât până în prezent. „La fel, moştenirile sunt scoase din calculul impozitului pe proprietăţi multiple. La a doua casă trebuie să plăteşti impozit cu 65% mai mare decât la prima, dar dacă imobilul se moşteneşte nu se aplică această regulă. Înţeleg că dacă ai moştenit-o nu e un act de voinţă, nu înseamnă că ai avut banii să o cumperi, dar îţi dau un timp, şase luni - un an, în care trebuie să faci o alegere. Dacă o păstrezi trebuie să plăteşti impozit ca pentru a doua casă, dacă nu, să o vinzi“, a explicat Voinea.

PISCINE IMPOZITATE El a dat ca exemplu de exceptare de la impozitare şi piscinele din proprietăţile individuale. „După părerea mea, ar trebui, şi se va introduce un impozit pe piscină. Mă repet, o reformă a bazei de taxare a proprietăţii care să vizeze reducerea excepţiilor şi principiul solidarităţii nu va afecta cetăţeanul de rând“, a menţionat secretarul de stat. Pe de altă parte, directorul executiv adjunct al Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa, Carmen Trentea, a declarat că pentru includerea piscinelor în baza de impozitare va trebui modificat Codul Fiscal. „În momentul de faţă, piscinele nu pot fi impozitate pentru că nu au pereţi ridicaţi de la nivelul solului şi nu au acoperiş“, a declarat Trentea.