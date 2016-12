Casey Affleck, acuzat din nou de hărţuire sexuală

Actorul american a fost dat în judecată de încă o femeie alături de care a lucrat la documentarul despre Joaquin Phoenix, pe care l-a regizat în 2010, aceasta susţinând că vedeta a venit peste ea în pat şi a pipăit-o în timp ce dormea. Pe 23 iulie, Amanda White, unul dintre producătorii documentarului ”I\'m Still Here: The Lost Year of Joaquin Phoenix”, l-a dat în judecată pe Casey Affleck pentru hărţuire sexuală şi neplata serviciilor, după ce ea a refuzat să petreacă o noapte cu el într-o cameră de hotel. Totodată, Magdalena Gorka, care făcea de asemenea parte din echipa filmului, l-a dat în judecată vineri, pe actor, acuzându-l de hărţuire şi de faptul că nu a plătit-o şi nu i-a recunoscut munca în momentul în care, din cauza abuzului, ea a părăsit proiectul. Daunele cerute se ridică la 2,25 de milioane de dolari. Un purtător de cuvânt al lui Affleck a spus că urmează o declaraţie privind noile acuzaţii.

Potrivit informaţiilor din procesul înaintat de Magdalena Gorka, când a început producţia documentarului ”I\'m Still Here: The Lost Year of Joaquin Phoenix”, la mijlocul lunii decembrie, la New York, ea era singura femeie de pe platou. Joaquin Phoenix şi Casey Affleck, care este căsătorit cu sora lui Phoenix, Summer, au decis ca echipa să stea în apartamentul celui dintâi, în loc să meargă la un hotel. Gorka susţine că Phoenix i-a spus că poate dormi în camera lui, iar el va dormi pe canapea. ”În timpul nopţii, Gorka s-a trezit cu Affleck întins în pat lângă ea”, spune acuzarea. ”Fără ca ea să ştie, Affleck intrase în dormitor pe când ea dormea şi se băgase în pat. Când ea s-a trezit, Affleck era lângă ea în pat, având pe el doar lenjeria intimă şi un tricou. Mâna lui era pe ea, o mângâia pe spate, faţa lui era la câţiva centimetri de a ei iar respiraţia îi mirosea puternic a alcool”, se mai arată în plângere. Gorka spune că a fost şocată pentru că nu ştia de cât timp Affleck era acolo şi unde o atinsese. Femeia mai susţine că a vorbit cu Affleck despre incident a doua zi, iar apoi a luat un avion spre Los Angeles, s-a consultat cu agentul ei şi a părăsit proiectul. Negăsind însă de lucru, a revenit câteva săptămâni mai târziu, după ce o femeie, Amanda White, angajată între timp în proiect ca producător, a asigurat-o că va fi prezentă la filmări. Acuzarea spune că abuzul a continuat, Gorka fiind insultată şi atacată verbal de Affleck, după ce îi refuzase avansurile la New York. Aceasta a abandonat din nou proiectul, după care Affleck ar fi refuzat să onoreze înţelegerea lor verbală că va fi plătită cu 300 de dolari pe zi, la care se vor adăuga 700 de dolari pe zi după ce filmul va fi cumpărat de un distribuitor (Magnolia Pictures a cumpărat filmul în iulie şi plănuieşte să îl lanseze în toamnă). Gorka mai spune că nu figurează nicăieri ca direcor de fotografie, în urma muncii depuse.

În cazul acţiunii lui White, Casey Affleck a respins hotărât acuzaţiile, ameninţând că o va da la rândul său în judecată pe producătoare şi cerând ca acest caz să fie rezolvat prin arbitraj privat (de o persoană independentă, care decide într-o dispută cine are dreptate şi ce drepturi şi obligaţii revin fiecărei părţi. Arbitrajul este mai rapid şi mai puţin costisitor). Avocatul lui Affleck, Marty Singer, a declarat că producătoarea Amanda White se folosea tot timpul de ameninţări şi formula pretenţii scandaloase pentru a obţine o compensaţie la care nu avea legal dreptul.