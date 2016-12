Casey Affleck, autorul unei farse cu Joaquin Phoenix

Regizorul Casey Affleck a recunoscut, joi, că documentarul său “I\'m Still Here”, în care cumnatul său, Joaquin Phoenix, se transformă dintr-un actor în vogă într-un ratat bărbos, dependent de droguri şi care visează să devină rapper, a fost, de fapt, o farsă. “A fost o interpretare grozavă, este rolul carierei sale”, a declarat Casey Affleck pentru “New York Times”. Casey Affleck a adăugat că Joaquin Phoenix şi-a pus în pericol cariera profesională pentru a juca în acest documentar, care a captivat publicul la Festivalul de la Veneţia, în această lună. Prezent la eveniment, Joaquin Phoenix a jurat că este vorba de un film original şi fără trucaje, în ciuda indiciilor evidente de pe ecran care spuneau că este vorba de un documentar-parodie (mockumentary), care îi ironizează pe spectatorii înguşti la minte. Documentarul a devenit celebru după ce Joaquin Phoenix a apărut purtând o barbă imensă şi neîngrijită în emisiunea lui David Letterman, în februarie 2009, părând total confuz şi murmurând cuvinte neinteligibile. În film, Phoenix are momente când este amuzant şi coerent, dar şi altele în care pare copilăros, agresiv şi paranoic, încercând să îşi apere decizia, luată în 2008 - întâmpinată cu mare neîncredere de către presa internaţională -, de a renunţa la actorie pentru a cânta hip-hop. Filmul prezintă câteva scene în care actorul american pare să consume droguri, navighează pe internet căutând prostituate, sare de pe scenă pentru a ataca un spectator, vomitând la final. În film apare şi impresarul rap Sean “Diddy” Combs, care, în cele din urmă, acceptă să asculte o casetă demo cu muzica hip-hop creată şi cântată de personajul jucat de Phoenix.

Joaquin Phoenix, a cărui soră Summer este căsătorită cu Casey Affleck, va reveni, săptămâna viitoare, în emisiunea The Late Show with David Letterman şi, de această dată, potrivit declaraţiei regizorului, actorul nu va mai interpreta niciun rol. Fratele actorului, River Phoenix, a decedat în urma unei supradoze de droguri în 1993. Joaquin Phoenix a fost nominalizat la premiile Oscar în 2006, pentru rolul titular din filmul “Walk the Line - Povestea lui Johnny Cash”. Joaquin Phoenix fusese anterior nominalizat la premiile Oscar pentru rolul din filmul “Gladiatorul”. De asemenea, Joaquin a înregistrat un album cu coloana sonoră a filmului “Walk the Line”, pentru care a câştigat un premiu Grammy.