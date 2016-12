Căsnicia cu Madonna, o telenovelă

Regizorul britanic Guy Ritchie a vorbit într-un interviu recent despre căsnicia lui cu Madonna şi a spus că acel mariaj “a fost o telenovelă”. Madonna şi Guy Ritchie şi-au anunţat despărţirea în octombrie 2008, iar divorţul s-a finalizat pe 9 ianuarie 2009, punând astfel capăt unui mariaj de opt ani. De atunci, cei doi foşti soţi au rămas în relaţii bune dar şi-au găsit fiecare alţi parteneri de viaţă. Regizorul Guy Ritchie a declarat într-un interviu acordat pentru numărul din decembrie / ianuarie al publicaţiei “Details” că viaţa alături de Madonna i-a adus multe beneficii dar nu a fost întotdeauna uşoară şi fericită. “Mi-a plăcut prima mea căsătorie. A fost cu siguranţă ceva ce nu regret. Experienţa a fost în cele din urmă pozitivă. Îmi iubesc copiii care au provenit din această căsnicie şi nu aş proceda niciodată altfel”, a spus regizorul britanic.

“Însă oamenii merg mai departe, nu-i aşa? Am trăit într-o telenovelă şi am rămas în ea o perioadă destul de lungă din viaţa mea. Voi fi probabil mai elocvent peste zece ani. Atunci când îţi fixezi o sumedenie de obiective, dar te împiedici în tot felul de victorii îndoielnice, începi să devii profund filosofic. Sunt destul de fericit pentru faptul că această experienţă de viaţă a fost un fel de accelerator pentru mine. Sunt bucuros că am făcut bani, cu alte cuvinte. Şi sunt bucuros că m-am căsătorit”, a adăugat Guy Ritchie, în vârstă de 43 de ani. Regizorul are un fiu biologic cu Madonna, pe nume Rocco, de 11 ani şi un fiu adoptat, David, de 5 ani. Guy Ritchie a devenit în luna septembrie a acestui an şi tatăl unei fetiţe născute de actuala lui iubită, modelul Jacqui Ainsley.