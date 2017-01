„Cassa Loco” va petrece Revelionul pe scenă

Nonconformiştii componenţi ai trupei „Casa Locco” vor fi, şi în acest an, în noaptea de Revelion, alături de fanii lor. Artiştii au deja experienţă ca moderatori ai unor evenimente live, astfel că vor păşi în noul an pe scenă, prezentînd Revelionul în direct, la Cluj. „Noaptea dintre ani ne va prinde pe scenă. Am fost onoraţi cu angajarea noastră ca prezentatori şi interpreţi ai evenimentului. Fanilor cu care nu ne vom întîlni de Revelion le urăm toate cele bune şi un sincer La Mulţi Ani!”, a declarat cei trei componenţi ai grupului.

„Cassa Loco” a revenit, în anul 2007, în atenţia admiratorilor săi, cu un nou material discografic, intitulat… „Oacadi”. Numele albumului a fost inventat de membrii formaţiei, în lipsa unei traduceri suficient de mulţumitoare a cuvîntului „entertainer”. Materialul cuprinde zece piese noi şi două remixuri.