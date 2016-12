Cassano şi-a cerut scuze homosexualilor

Atacantul italian Antonio Cassano şi-a cerut scuze, marţi seară, în timpul unei conferinţe de presă susţinute în Polonia, pentru faptul că a folosit un termen jignitor ce a provocat indignarea unei organizaţii care apără drepturile homosexualilor. „Îmi pare sincer rău că am provocat prin cuvintele mele această controversă. Homofobia nu îmi este caracteristică, nu am vrut să jignesc pe nimeni şi cu siguranţă nu am dorit să pun la îndoială libertatea de exprimare a sexualităţii. Am vrut doar să spun că nu este problema mea. Nu îmi permit să-i judec pe alţii, fiecare merită respect”, a declarat fotbalistul echipei AC Milan. Cu câteva ore mai devreme, într-o discuţie cu jurnaliştii despre posibila prezenţă în naţionala Italiei a doi jucători homosexuali şi doi metrosexuali, Cassano a folosit un termen argotic şi jignitor în acelaşi timp pentru homosexuali, pederaşti (n.r. - frocio în italiană).

Suporterii spanioli se înghesuie să asiste la antrenamentele campioanei mondiale

Spania a fost marţi victima propriului succes: o sută de fani iberici care nu au reuşit să obţină bilete pentru a urmări antrenamentul echipei au fost ţinuţi de forţele de ordine la porţile stadionului din Gniewino, unde se pregătesc elevii lui Vicente del Bosque. „Am parcurs 3000 km pentru a nu fi lăsaţi să intrăm în stadion. Este o ruşine pentru federaţie. Ei fac campanie să umplem stadioanele, dar nu fac nimic pentru noi”, a declarat un fan venit de la Benidorm. Federaţia spaniolă a distribuit o mie de bilete pentru antrenamentul de marţi seară.

Cassano, dezolat de plecarea lui Thiago Silva

Atacantul lui AC Milan, Antonio Cassano, a declarat marţi că gruparea milaneză face o mare greşeală renunţând la brazilianul Thiago Silva. „Va fi greu, foarte greu, dacă îl vom pierde pe Thiago. Este un jucător imposibil de înlocuit. Thiago reprezintă 50 la sută din echipa noastră şi ar fi o crimă să-l pierdem. Fără el, nu ne putem lupta pentru campionat sau Liga Campionilor”, a declarat Cassano, în cursul unei conferinţe de presă care a avut loc la Cracovia. El a ameninţat că, în aceste condiţii, ar putea părăsi gruparea de pe San Siro în această vară: „La sfârşitul Campionatului European, voi vedea dacă mai rămân la Milan sau voi pleca. Nu ştiu deocamdată”.