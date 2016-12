Castelanii Castelu și Gloria Albești au promovat în Liga a IV-a

Sâmbătă, după ce Axiopolis Cernavodă a obținut promovarea în Liga a 3-a la fotbal, s-a definitivat și programul celor două baraje de promovare-menținere în Liga a IV-a, în care echipele clasate pe locurile 17 și 18 în acest eșalon au înfruntat formațiile care au încheiat pe locurile 3 și 4 în Liga a V-a. Ambele partide s-au jucat duminică și s-au încheiat cu victorii clare ale formațiilor de categorie inferioară, care au obținut promovarea în urma acestor rezultate: Voința Valu lui Traian - Castelanii Castelu 3-8 și Victoria Cumpăna - Gloria Albești 1-4. Învinsele au retrogradat în Liga a V-a.

După rezultatele înregistrate în baraje, putem anticipa cum vor arăta campionatele județene de fotbal în sezonul 2016-2017 - Liga a IV-a: CS Agigea, Gloria Băneasa, Victoria Mihai Viteazu, CSO Ovidiu, CS Eforie, CS Mihail Kogălniceanu, Avântul Comana, Unirea Topraisar, Portul Constanța, CFR Constanța, Viitorul Fîntînele, Farul Tuzla, Sparta Techirghiol, Știința Poarta Albă, CS Năvodari, Atletic 2 Mai, Gloria Albești, Castelanii Castelu.

Axiopolis Cernavodă a promovat în Liga a 3-a, Dunărea Ostrov a fost exclusă din Liga a IV-a (pentru că nu s-a prezentat la un meci din Cupa României), iar Voința Valu lui Traian și Victoria Cumpăna au retrogradat în Liga a V-a.

Liga a V-a: Dunărea Ostrov, Voința Valu lui Traian, Victoria Cumpăna, Speranța Nisipari, Litoral Corbu, Voința Siminoc, Viitorul Cobadin, Viitorul Pecineaga, Gloria Seimeni, Perla Murfatlar, Voința Săcele, Dacia Mircea Vodă, Sport Prim Oltina, CS II Agigea, Viitorul Târgușor, Dunărea Ciobanu.

CS Năvodari, Atletic 2 Mai, Gloria Albești și Castelanii Castelu au promovat în Liga a IV-a, iar Recolta Nicolae Bălcescu, Danubius Rasova și CSȘ Medgidia au retrogradat în Liga a VI-a. Deși a fost învinsă în baraj și trebuia să retrogradeze, Dacia Mircea Vodă s-a salvat în urma excluderii din Liga a IV-a a Dunării Ostrov.

Liga a VI-a, Seria Sud: Danubius Rasova, Viitorul Mereni, Inter Ion Corvin, AS Carvăn, Luceafărul Amzacea, Fulgerul Chirnogeni, Olimpia Constanța, AS Ciocârlia, AS Independența, Trophaeum Adamclisi, Viitorul II Cobadin, AS Bărăganu, Marmura Deleni.

Liga a VI-a, Seria Nord: Recolta Nicolae Bălcescu, CSȘ Medgidia, Voința Cochirleni, Steaua Speranței Siliștea, Sportul Tortoman, Pescărușul Gârliciu, Viitorul Cuza Vodă, Dunaris Topalu, Ulmetum Pantelimon, Pescarul Ghindărești, Înfrățirea Cogealac, Spicul Horia.

Sport Prim Oltina, CS II Agigea, Viitorul Târgușor și Dunărea Ciobanu au promovat în Liga a V-a.

Dacă una dintre formațiile de mai sus nu se înscrie în eșalonul la care ar avea dreptul, ea va fi înlocuită de prima retrogradată din respectivul eșalon. Dacă aceasta refuză, va fi întrebată a doua retrogradată ș.a.m.d. Această regulă nu se aplică echipelor Dunărea Ostrov și CSȘ Medgidia. După echipele retrogradate vor fi invitate să promoveze formațiile cel mai bine clasate în campionatul recent încheiat.

Sezonul fotbalistic 2015-2016, pe plan județean, se va încheia sâmbătă, când Axiopolis Cernavodă, campioana Ligii a IV-a, și Victoria Mihai Viteazu, câștigătoarea fazei pe județ a Cupei României, se vor întâlni în Supercupa județului Constanța. Meciul, care se joacă în premieră absolută pentru fotbalul constățean, va avea loc la Cernavodă, de la ora 18.00.

