CASTELU - Turul II se anunţă presărat cu scandaluri

Chiar şi după închiderea secţiilor de votare, în localitatea Castelu, scandalul început încă din ziua alegerilor, între candidatul PSD la funcţia de primar al administraţiei locale, Paraschiva Mocănaşu, şi actualul primar şi candidatul din partea PD-L, Nicolae Anghel, a continuat şi ieri, cînd, la solicitarea primarului, buletinele de vot au fost numărate de zeci de ori. Începînd de duminică, ora 21.00, din momentul închiderii urnelor de vot, şi pînă ieri, la ora 11.30, numărătoarea voturilor a continuat fără întrerupere. Candidatul PSD a semnalat că actualul primar a cerut intenţionat de nenumărate ori renumărarea voturilor pentru că „nu reuşea să obţină jumătate din voturi plus unul” şi a trimis contestaţii la BEJ şi la postul de poliţie aferent localităţii pentru a decide asupra veridicităţii faptelor petrecute în secţia de votare. „Contest modul de lucru al preşedintelui şi locţiitorului secţiilor de votare din comună. Toţi sînt angajaţi din Primăria Castelu. Ei au confundat secţia de votare cu primăria, locul unde îşi desfăşurarau munca. De asemenea, contest modul de stabilire a voturilor nule. Primarul a inventat tot felul de motive şi a cerut să se reia numărătoarea voturilor în momentul în care constata că nu aduna cele 50% din voturi plus unu”, a declarat Paraschiva Mocănaşu. Ea susţine că actualul primar al comunei a declarat nule buletine de vot valabile, „pentru că, prin două buletine declarate nule, i se asigura un vot lui”. Mocănaşu îl acuză, de asemenea, pe Anghel, de faptul că are oameni pe care i-a pus să fraudeze alegerile prin metoda suveică pentru a-şi putea asigura cîştigul. „Ţiganii din sat au primit diverse beneficii materiale sau bani pentru a-l ajuta pe primar. Ţigăncile se prezentau la vot şi, în momentul în care plecau, îşi ascundea sub fuste cîte un buletin de primar, pe care, apoi, îl predau mai departe, pentru a fi ştampilat. Buletinul se întorcea înapoi şi era introdus în urnă de o altă persoană. Ne-am dat seama de aceste nereguli după ce la numărătoare lipseau trei buletine de vot în Castelu şi două în Nisipari, care probabil încă nu ajunseseră”, a declarat candidatul PSD. În ciuda „grijei” exagerate a primarului, prezenţa scăzută în comuna Castelu şi diferenţa mică determină turul II alegerilor, care va fi organizat peste două săptămîni, cînd se vor confrunta aspirantul PSD la postul de primar şi actualul primar PD-L. Candidatul PSD a primit 810 voturi, candidatul PD-L, 1.115, iar 183 de buletine de vot au fost declarate nule de către comisia de validare din secţiile de votare. Din cei 3.621 de electori înscrişi pe liste cu drept de vot, doar 2.456 dintre locuitori şi-au exercitat dreptul constituţional de a-şi alege primarul, preşedintele CJC, componenţa Consiliului Local şi, respectiv, a celui Judeţean.