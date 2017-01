Câştigătorii celei de-a 64-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes

Pelicula ”The Tree of Life / Copacul vieţii” de Terrence Malick a fost distinsă cu Palme d\'Or, cel mai important premiu al Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, desfăşurat anul acesta între 11 şi 22 mai. Filmul, care îi are pe Brad Pitt şi Sean Penn în rolurile principale, tratează atât tema sfârşitului lumii, dar şi cea a paternităţii. Criticii au vorbit în timpul festivalului despre acest film făcând referire şi la ”Melancholia” lui Lars Von Trier, ”exmatriculatul” de la Cannes, care tratează, de asemenea, tema sfârşitului lumii. Un reprezentant al regizorului a primit trofeul de la actriţa Jane Fonda şi a spus că filmul lui Terrence Malick a avut ”un parcurs foarte lung”. De fapt, acest mult-aşteptat film al regizorului american trebuia prezentat la Cannes încă de anul trecut, dar nu a putut fi terminat la timp.

Pe de altă parte, ”Melancholia” a fost recompensat cu un trofeu, cel pentru interpretare feminină, care i-a revenit actriţei Kirsten Dunst. Gala de închidere a festivalului a fost prezentată de actriţa franceză Melanie Laurent, care a jucat în filmul lui Radu Mihăileanu, ”Le Concert / Concertul”. De altfel, regizorul de origine română a fost prezent în competiţia de pe Croazetă, anul acesta, cu ”La source des femmes”. Robert De Niro, preşedintele juriului, a făcut o impresie foarte bună, încercând să îşi prezinte colegii în limba franceză şi a stârnit şi hohote de râs. ”Ma champignon du jury... mes compagnons du jury”, în traducere Ciuperca mea din juriu... colegii mei din juriu”, a spus acesta, la un moment dat, spre amuzamentul sălii. Juriul competiţiei oficiale a fost prezidat de Robert De Niro şi i-a avut în componenţă pe actorii Uma Thurman şi Jude Law, regizorii Olivier Assayas din Franţa, Mahamat Saleh Haroun din Ciad şi Johnny To din Hong Kong, producătoarea şi actriţa argentiniană Martina Gusman, producătoarea chineză Nansun Shi şi norvegianca Linn Ullmann, scriitoare şi critic de film.

Lista completă a câştigătorilor celei de-a 64-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes. Competiţia oficială:

Palme d\'Or: ”The Tree of Life / Copacul vieţii” de Terrence Malick

Marele Premiu al juriului: ex-aequo: ”Le Gamin au velo” de Jean-Pierre şi Luc Dardenne şi ”Once Upon a Time in Anatolia” de Nuri Bilge Ceylan

Premiul de interpretare masculină: Jean Dujardin pentru ”L’Artiste / The Artist”

Premiul de interpretare feminină: Kirsten Dunst pentru ”Melancholia”

Premiul pentru scenariu: Joseph Cedar pentru ”Footnote”

Premiul de regie: Nicolas Winding Refn ”Drive”

Premiul juriului : ”Polisse” de Maiwenn

Caméra d\'Or care încunuează filmul de debut: ”Las Acacias” de Pablo Giorgelli

Palme d\'Or pentru scurtmetraj: ”Cross (Cross Country)” de Maryna Vroda

Premiul juriului pentru scurtmetraj: ”Badpakje 46 (Swimsuit 46)” de Wannes Destoop

Premiile criticii internaţionale FIPRESCI: ”Le Havre” de Aki Kaurismaki din selecţia oficială şi ”L\'exercice de l\'etat” de Pierre Schoeller din secţiunea Un Certain Regard

Premiul juriului ecumenic: ”This Must Be the Place” de Paolo Sorrentino

Menţiuni speciale ale juriului ecumenic: ”Le Havre” de Aki Kaurismaki şi ”Et maitenant on va ou?” de Nadine Labaki

Secţiunea Un Certain Regard:

Marele Premiu Un Certain Regard (ex-aequo): ”Arirang” de Kim Ki-Duk şi ”Stopped on Track” de Andreas Dresen.

Premiul juriului: ”Elena” de Andrei Zviagintsev

Premiul pentru regie: Mohammad Rasoulof pentru ”Good Bye”

Secţiunea Cinéfondation:

Premiul I: ”The Letter” de Doroteya Droumeva

Premiul II: ”Drari” de Kamal Lazraq

Premiul III: ”Fly by Night” de Son Tae-gyum

Secţiunea Semaine de la Critique:

Marele Premiu: ”Take Shelter” de Jeff Nichols

Quinzaine des Réalisateurs:

Premiul Art Cinema: ”Les Geants” de Bouli Lanners

Premiul SACD: ”Les Géants” de Bouli Lanners

Premiul Label Cinema Europa: ”Atmen” de Karl Markovics

Premiul Coup de coeur: ”Play” de Ruben Ostlund