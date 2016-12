Câştigătorii Lasker Awards 2010

Cercetătorii care au descoperit un hormon asociat cu obezitatea, o proteină asociată cu o formă frecventă de orbire şi care au contribuit la obţinerea unor progrese importante în tratamentul unei maladii sangvine genetice au fost recompensaţi, marţi, cu Lasker Awards pe 2010.

Premiile Lasker, decernate anual de Albert and Mary Lasker Foundation, sunt distincţii individuale, în valoare de 250.000 de dolari, considerate un bun indicator pentru viitorii laureaţi ai premiilor Nobel pentru Medicină şi Chimie din anul în curs. Laureaţii din acest an ai Lasker Awards sunt: Douglas Coleman de la Jackson Laboratory din Bar Harbor (statul american Maine) şi Jeffrey Friedman de la Rockefeller University din New York, recompensaţi pentru descoperirea leptinei, un hormon asociat cu apetitul şi cu obezitatea. Napoleone Ferrara de la compania Genetech din San Francisco, o filială a grupului farmaceutic elveţian Roche, a descoperit cum se pot folosi anumite medicamente anticancer, denumite inhibitori VEGF, pentru a stopa acea creştere excesivă a vaselor sangvine care declanşează degenerescenţa maculară. Grupul Roche comercializează deja medicamentul Lucentis, care tratează această afecţiune, considerată principala cauză a orbirii. David Weatherall, directorul onorific al Weatherall Institute of Molecular Medicine din cadrul Universităţii Oxford din Marea Britanie, a fost recompensat pentru “cele cinci decenii de cercetări în domeniul ştiinţelor biomedicale, încununate cu descoperirea unor maladii genetice ale sângelui şi pentru contribuţia la îmbunătăţirea îngrijirilor medicale de pe Glob de care au beneficiat copiii afectaţi de maladia genetică sangvină denumită talasemie”.

În 2009, premiile Lasker au revenit cercetătorilor John Gurdon, Shinya Yamanaka, Brian Druker, Nicholas Lydon, Charles Sawyers şi Michael Bloomberg. Premiul Nobel pentru Medicină va fi decernat în acest an pe 4 octombrie.