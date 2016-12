Câştigătorii Media Music Awards

Peste 30.000 de oameni au urmărit, joi seară, din Piaţa Mare a Sibiului, prima ediţie a Media Music Awards (MMA). La gala premiilor muzicale au participat cei mai de succes artişti ai anului, susţinând recitaluri live şi fiind premiaţi la diverse categorii.

VEDETE PE COVORUL ROŞU Pe covorul roşu din Piaţa Mare şi-au făcut apariţia, coborând din limuzine vintage şi asaltaţi de fani, Antonia, Alex Velea, CRBL, Vunk, Deepcentral, Andreea Bănică, Laurenţiu Duţă, Smiley, Anda Adam, Ellie White, Corina, Mandinga, Andra. Artistele au strălucit în rochii elegante, care le-au pus în evidenţă siluetele de vis, le-au descoperit părţi ale trupului şi chiar, în cazul lui Ellie White, i-a accentuat pântecul, solista fiind însărcinată în opt luni.

Anda Adam a avut, poate, cea mai spectaculoasă apariţie vestimentară, optând pentru o rochie tip sirenă, cu imprimeu de clepsidră, având părţile laterale decupate şi îmbogăţite cu lame metalice aurii. Apariţia vedetei a atras un interes major, Anda fiind fotografiată timp de mai multe minute.

SHOW PE DOUĂ SCENE Artiştii au petrecut seara în cortul VIP, situat în faţa scenei mari, unde mulţi dintre ei au şi cântat. Pe o a doua scenă, ei au urcat pentru a-şi ridica trofeele, transformând astfel totul într-un show foarte dinamic. La prima ediţie a MMA, câştigătorii au fost: Best New Artist - Alex Mica, Best Song - Connect-R cu „Vara nu dorm”, Fastest Climber Connect-R cu aceeaşi piesă, Best Female - Antonia, Best Featuring - CRBL feat. Helen, Kiss Award - Alex Velea, Best Rock - VUNK feat. Antonia cu piesa „Pleacă”, Best Pop - Smiley cu „Dead Man Walking”, Fans Like Award - Antonia, Best Video - Vunk feat. Antonia cu „Pleacă”, Best Male - Smiley, Best Dance - Laurenţiu Duţă feat. Andreea Bănică - „Shining Heart”, Media Forest Award - Andra, Best Online Trilulilu - Mandinga cu „Zaleilah”. S-au mai acordat: Best Hip Hop - Guess Who, Premiul Urban.ro - Inna, Best Group - Voltaj, Best Comeback - Ellie White, iar Premiul de de excelenţă i-a revenit Loredanei.