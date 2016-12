Câştigătorii premiilor Academiei Europene de Film

TRIUMFUL REGIZORILOR DANEZI Drama „Melancholia”, în regia lui Lars von Trier, a câştigat distincţia Cel mai bun film al anului, în cadrul galei Premiilor Filmului European, ce a avut loc sâmbătă, la Berlin. Gala a fost prezentată de actriţa germană Anke Engelke, foarte populară după ce a fost şi una dintre prezentatoarele ediţiei din acest an al concursului Eurovision. Pelicula „Melancholia”, care a fost nominalizată la alte şapte categorii, a fost distinsă şi pentru Cea mai bună imagine pentru Manuel Alberto Claro şi Cea mai bună scenografie pentru Jette Lehmann. Lungmetrajul „The King\'s Speech / Discursul Regelui” în regia lui Tom Hooper a primit, de asemenea, trei premii: astfel, Colin Firth a fost desemnat cel mai bun actor, Tariq Anwar a fost premiat pentru montaj, iar pelicula a câştigat şi premiul Alegerea Publicului. Cei 2.500 de membri ai Academiei European de Film au ales-o pe cineasa daneză Susanne Bier drept Cel mai bun regizor pentru drama „In a Better World / Într-o lume mai bună”, în timp ce premiul pentru Cel mai bun scenariu a fost câştigat de fraţii Jean-Pierre şi Luc Dardenne pentru „Le gamin au velo / The Kid With a Bike”. Actriţa scoţiană Tilda Swinton a fost numită Cea mai bună actriţă, pentru interpretarea din „We Need to Talk about Kevin”.

PREMII SPECIALE Premiul pentru cel mai bun compozitor european i-a fost acordat lui Ludovic Bource, pentru filmul „L`artiste / The Artist”. Filmul care a fost desemnat Descoperirea europeană a anului a fost „Adem / Oxygen” de Hans Van Nuffel, în timp ce producţia „Pina” în regia lui Wim Wenders a fost votată Cel mai bun documentar european al anului 2011. La categoriile Animaţie şi Scurtmetraj, câştigătoare au fost filmele „Chico & Rita” de Tono Errando, Javier Mariscal & Fernando Trueba, respectiv „The Wholly Family” de Terry Gilliam. În cadrul aceleiaşi gale, premiul Eurimages pentru coproducţie a fost acordat Marielei Besuievsky din Spania. În cadrul galei de sâmbătă, de la Berlin, regizorul britanic Stephen Frears şi actorul danez Mads Mikkelsen au primit distincţii pentru întreaga carieră. Academia Europeană de Film i-a acordat, de asemenea, un premiu special şi actorului francez Michel Piccoli.