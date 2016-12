Câştigătorii premiilor filmelor independente

Lungmetrajul „Black Swan / Lebăda neagră” semnat de Darren Aronofsky a fost marele câştigător al galei Spirit Awards de sâmbătă, adevărate Oscaruri pentru cinematografia americană independentă, adjudecându-şi trofeele pentru Cea mai bună peliculă, Cea mai bună imagine, Cel mai bun regizor şi Cea mai bună actriţă pentru Natalie Portman. James Franco, actorul principal din „127 Hours / 127 de ore” în regia lui Danny Boyle, care este nominalizat şi la premiul Oscar, a fost distins cu premiul pentru Cea mai bună interpretare masculină în cadrul celei de-a 26-a gale, ce a avut loc, la fel ca în fiecare an, pe plaja din Santa Monica, un oraş de la malul mării situat la vest de Los Angeles. Darren Aronofsky, care concurează şi el pentru Oscarul pentru Cel mai bun regizor, a ţinut să mulţumească în special celor care sunt „principalele instrumente ale unui regizor: actorii formidabili”.

Trofeul pentru Cel mai bun film străin i-a revenit peliculei britanice „The King\'s Speech / Discursul regelui” în regia lui Tom Hooper, favorită la Oscar cu 12 nominalizări. Premiul pentru Cel mai bun scenariu adaptat a fost câştigat de Stuart Blumberg şi Lisa Cholodenko, care este şi regizoare, pentru „The Kids Are All Right / Copiii sunt bine-mersi”. Uma Thurman, Jesse Eisenberg, Eva Mendez, Nicole Kidman şi Mark Ruffalo au fost câteva dintre celelalte staruri prezente la ceremonie. Cele două premii dedicate actorilor în roluri secundare au fost adjudecate de Dale Dickey şi John Hawkes, care joacă împreună în drama „Winter\'s Bone”. Cel mai bun film documentar a fost ales „Exit Through the Gift Shop”, peliculă semnată oficial de un anonim autor britanic de grafitti, Bansky. Artistul, care îşi ascunde identitatea, nu a fost prezent să-şi ridice premiul, lăsând acest lucru în grija lui Francais Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, personajul principal al filmului.

Spirit Awards, decernate de asociaţia Film Independent, aduc un omagiu filmelor americane cu buget redus, selectate pe baza unor criterii precum originalitatea, subiecte provocatoare şi gradul de finanţare independentă. Limita maximă de buget este de 20 de milioane de dolari, circa o treime din bugetul mediu al unui film de studio, potrivit datelor oferite, în 2006, de Motion Picture Association of America.