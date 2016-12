Câştigătorii premiilor “Rolling Stone”

Rockerul Bruce Springsteen şi trupa debutantă de blues-rock Alabama Shakes sunt câştigătorii celor mai importante trofee muzicale decernate de revista ”Rolling Stone” pe 2012, potrivit unor liste anuale care includ numeroşi artişti nominalizaţi şi la premiile Grammy. Astfel, cel de-al 17-lea album de studio lansat de Bruce Springsteen, ”Wrecking Ball”, a ocupat prima poziţie în topul albumelor pe 2012, alcătuit de editorii revistei ”Rolling Stone”. Bruce Springsteen, în vârstă de 63 de ani, a devansat astfel albumul de debut al artistului hip-hop Frank Ocean, ”Channel Orange”, clasat pe locul al doilea şi albumul solo al fostului solist al trupei White Stripes, Jack White, intitulat ”Blunderbuss”, situat pe locul al treilea.

Bruce Springsteen, Frank Ocean şi Jack White se regăsesc de altfel şi pe lista artiştilor nominalizaţi la premiile Grammy 2013, care a fost dată publicităţii cu câteva zile în urmă. Topul 10 al celor mai bune albume ale anului 2012 este completat, în ordine, de materialele discografice următoare: ”Tempest” al lui Bob Dylan, ”The Idler Wheel is Wiser” al Fionei Apple, ”good kid, m.A.A.d city” semnat Kendrick Lamar, ”Here” semnat Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, ”¡Uno!” al trupei Green Day, ”Celebration Rock” semnat Japandroids şi ”Psychedelic Pill”, o colaborare Neil Young şi Crazy Horse. Cântecul ”Hold On” al trupei debutante de blues-rock Alabama Shakes a fost desemnat cel mai bun single al anului 2012, potrivit unui alt top anual alcătuit de editorii revistei ”Rolling Stone”. Acest single este urmat de câteva piese care au avut mare priză la public în 2012, lansate de Frank Ocean, Jack White, Bruce Springsteen, Bob Dylan şi Kanye West.

În condiţiile în care ambele topuri alcătuite de ”Rolling Stone”, cel al albumelor şi cel al single-urilor, au fost dominate de artişti rock şi rap, atât mai tineri, cât şi mai experimentaţi, cântăreaţa de muzică country-pop Taylor Swift reprezintă o prezenţă surprinzătoare în topul single-urilor pe 2012, unde ocupă poziţia a doua, cu piesa ”We Are Never Ever Getting Back Together”. Piesa ”Take a Walk” a trupei pop-rock Passion Pit, cântecul ”Thinkin Bout You” lansat de Frank Ocean şi single-ul ”Ramada Inn” lansat de Neil Young şi Crazy Horse completează Topul 5 al celor mai bune piese din 2012.