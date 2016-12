Câştigătorii premiilor Tony

Spectacolul ”Once”, o poveste de dragoste irlandeză, a fost marele câştigător la gala Premiilor Tony 2012, organizată duminică seară, la New York, unde a obţinut opt trofee, inclusiv la categoria Cel mai bun musical. Acest spectacol, care este o adaptare muzicală a filmului independent ”Once” din 2006, recompensat cu premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec original, a câştigat şi premiul pentru Cel mai bun actor într-un musical, pentru Steve Kazee şi premiul pentru Cel mai bun regizor de musical, pentru John Tiffany. Musicalul prezintă povestea de dragoste dintre un cântăreţ ambulant din Dublin şi o emigrantă din Cehia, care au ca pasiune muzica. Steve Kazee a ţinut să le mulţumească celorlalţi colegi din distribuţie şi mai ales actriţei principale din acest spectacol, Cristin Milioti. Acelaşi musical a mai fost premiat la categoriile Cel mai bun scenariu, Cel mai bun sunet, Cea mai bună instrumentaţie, Cele mai buni lumini şi Cel mai bun decor.

”Clybourne Park”, o satiră despre relaţiile dintre rase, s-a impus la categoria Cea mai bună piesă de teatru, iar dramaturgul Bruce Norris le-a mulţumit tuturor teatrelor din lume care i-au găzduit piesa recompensată cu premiul Pulitzer în 2011, după premiera acesteia, petrecută în urmă cu peste doi ani, în afara Broadway-ului. Britanicul James Corden l-a învins pe marele favorit Philip Seymour Hoffman şi a triumfat la categoria Cel mai bun actor într-o piesă de teatru, pentru rolul său comic din spectacolul ”One Man, Two Guvnors”. Una dintre cele mai tinere staruri de pe Broadway, Nina Arianda, care încă studiază actoria la Universitatea New York, s-a impus la categoria Cea mai bună actriţă într-o piesă de teatru, graţie rolului ei din ”Venus In Fur”.

Renumitul regizor de teatru şi film Mike Nichols a primit premiul Tony pentru regia piesei ”Death of a Salesman”, inspirată de romanul omonim de Arthur Miller, în care a jucat Dustin Hoffman. Mike Nichols a stabilt astfel un nou record, fiind singurul regizor de teatru recompensat în cariera sa cu şase premii Tony pentru regie. El a primit acest premiu de două ori, şi în calitate de producător. Aceeaşi piesă a dramaturgului Arthur Miller s-a impus la categoria Cel mai bun remake al unei piese de teatru. ”The Gershwins\' Porgy and Bess”, o nouă punere în scenă a operei din anul 1935, s-a impus la categoria Cel mai bun remake al unui musical, iar Audra McDonald a fost premiată la categoria Cea mai bună actriţă într-un musical, cu rolul Bess din această piesă. Spectacolul ”Peter and the Starcatcher” a fost recompensat cu cinci premii Tony, pentru Cele mai bune costume, Cel mai bun actor într-un rol secundar, pentru Cristian Bale, Cel mai bun decor, Cel mai bun sunet şi Cele mai bune lumini. Premiul pentru sprijinul pe care îl acordă activităţilor de caritate a fost o mare surpriză pentru Hugh Jackman, care l-a primit din mâine soţiei sale, producătoarea şi impresara Debora Lee Furness.

Cea de-a 66-a gală a Premiilor Tony a avut loc, duminică seară, la Beacon Theater din New York, fiind prezentată de actorul Neil Patrick Harris. Premiile Tony sunt considerate echivalentul în teatru al premiilor Oscar şi recompensează cele mai bune piese şi musicaluri de pe Broadway. Acordate de American Theatre Wing şi de League of American Theatres and Producers, premiile Tony au fost create în anul 1947, în memoria Antoinettei (”Tony”) Perry, preşedinta American Theatre Wing în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Din 1978, premiile Tony sunt difuzate de postul de televiziune CBS. Aproximativ 750 de specialişti din industria teatrului, actori, regizori, jurnalişti, votează câştigătorii premiilor Tony.