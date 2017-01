Castraveţi cornişon şi roşii made in Constanţa, în pieţe!

În ultimii ani, la Constanţa, momentul intrării trufandalelor pe piaţă era unul ratat. Întîrzierea, provenind din faptul că trufandalele din pieţele constănţene erau aşteptate să sosească de la mari depărtări, aşeza pe mesele locuitorilor oraşului de la malul mării legume greceşti şi turceşti, cu dimensiuni şi consistenţă dubioase şi la nişte preţuri fabuloase. Motivul? Producţia autohtonă, care era ca şi inexistentă, lăsa pieţele descoperite pentru invazia legumelor străine şi a „ţăranilor” care profitau din plin de această situaţie de fapt, umflînd, fără ruşine, preţurile. Anul acesta însă, segmentul lipsă din pieţele constănţene a revenit în forţă. Tarabele s-au umplut, de cîteva zile, de trufandale made in Constanţa. Directorul grupului de sere „Leader Constanţa”, membru al companiei „Leader Internaţional”, Ion Jecu, a declarat că firma constănţeană a plantat anul acesta, în sere şi solarii, peste nouă hectare de tomate şi alte 12,5 ha de castraveţi cornişon, legumele de sezon din producţia proprie acoperind în proporţie de 75% necesarul pieţei locale şi de pe litoral, pînă ce va apărea pe tarabe şi în magazine producţia din culturile mari, de pe cîmp. „Unitatea noastră este în cel de-al doilea an al programului de reabilitare iniţiat după preluarea activelor, aflate în lichidare, de la AVAS şi AVAB. Am reuşit să rentabilizăm acest sector legumicol şi, în acelaşi timp, să ieşim pe piaţă cu trufandale autohtone, după ce în ultimii 12 ani constănţenii au avut pe mese, primăvara, doar legume de import. Recolta noastră de anul trecut este de peste 120 tone de roşii la hectar, 90 tone/ha - ardei gras, 60 tone/ha - castraveţi cornişon şi 75 tone/ha - vinete, producţia totală de legume depăşind 4.000 de tone”, a declarat Jecu. Amintim că serele constănţene amenajate pe 36 de hectare, în două ferme, au intrat încă din 2007 într-un amplu proces de modernizare şi reabilitare, susţinut din fonduri proprii, fiind achiziţionate cele mai moderne tehnologii de producţie intensivă cu irigare asistată de calculator şi culturi realizate pe pat hidroporic în care solul vegetal (tradiţional) este înlocuit cu turbă sterilizată, importată din Lituania, îngrăşămintele naturale şi mineralele fiind administrate la fiecare plantă odată cu apa. Pentru anul în curs, serele din Constanţa au semnat şi importante contracte externe, o parte din producţia de tomatele fiind deja livrată în Grecia şi Cehia, în timp ce castaveţii cornişon urmează să fie exportaţi în Elveţia şi Germania.