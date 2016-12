Cât câștigă artiștii autohtoni de Revelion

În noaptea dintre ani, plouă cu... bani pentru soliştii din showbiz. Aceştia trag tare să strângă, în câteva ore, echivalentul unei luni de muncă sau chiar mai mult, făcând slalom între cluburi, concerte în aer liber sau petreceri private.

OPT SPECTACOLE PE UN MILIARD DE LEI VECHI 2014 nu a fost un an bun pe plan personal pentru Andreea Bălan (30 de ani). Cântăreața s-a despărţit de Keo, a suferit și din cauza decesului bunicii din partea tatălui şi a intrat într-un scandal monstru cu organizatorul de spectacole Marius Gavrilă. Partea bună este că, în plan profesional, vedeta s-a bucurat de mult mai multă notorietate, iar numărul concertelor a crescut simţitor. În acest an, ea este campioană la numărul de concerte de Revelion, fiind solicitată atât pentru piese, cât mai ales pentru spectacolul incitant şi colorat pe care-l pune în scenă.

Astfel, în noaptea dintre ani, blondina va susţine nu mai puţin de opt show-uri, cu trei în plus faţă de anul trecut, iar anul 2015 o va prinde mai bogată cu 28.000 de euro (n.r. - aproximativ 120.000 de lei). Asta pentru că, de Revelion, Andreea are un onorariu mai mare, de 3.500 de euro, faţă de 2.500 cât cere la spectacolele din cursul anului.

BANI, VIAȚĂ PRIVATĂ ȘI MUZICĂ Semne bune anul are și pentru Anna Lesko. Anul trecut, artista cânta de Revelion însărcinată în luna a şasea şi alerga de la o scenă la alta prin Bucureşti, susţinând şapte concerte în urma cărora s-a ales cu aproape 25.000 euro. Anul acesta nu se dezice de tradiţie, aşa că trecerea dintre ani o prinde pe Anna Lesko tot la cântat, tot prin Bucureşti, chiar dacă are acasă un băieţel de opt luni. Artista are cu un spectacol în minus faţă de anul anterior şi un tarif de 3.000 de euro pe reprezentaţie. În total, va câştiga 18.000 de euro.

Şi Alexandra Stan a avut o perioadă tumultuoasă, întrucât scandalul cu fostul manager Marcel Prodan i-a afectat atât cariera, cât şi viaţa privată. Cântăreaţa a avut nevoie de luni bune să se redreseze şi a reuşit, până la urmă. Dacă anul trecut, interpreta cânta pe scena din Sibiu, fiind remunerată cu 10.000 de euro, de data aceasta se pare că va cânta pe o sumă dublă, în Turcia.

Spre deosebire de fosta iubită, Andreea Bălan, Keo nu vrea să-şi dea duhul pe scenă. Artistul, împreună cu trupa sa şi Skizzo Skillz, va susţine numai trei concerte de Revelion. Lehliu, Călăraşi şi Feteşti sunt oraşele în care ei vor ura publicului „La mulţi ani”. Pentru un program de 45 de minute, Keo va încasa 3.000 de euro, însă nu va pleca acasă cu întreaga sumă, deoarece va trebui să o împartă cu ceilalţi colegi.