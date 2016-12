Cât câştigă Mugur Isărescu la BNR

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) are un salariu de bază de 10.000 euro, iar cu sporuri ajunge la 12.000 euro/lună, potrivit declaraţiei consilierului Adrian Vasilescu. „Aşa am ştiut şi eu, că la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sunt stabilite salarii identice cu cele de la BNR. Sumele care se vehiculează acum şi despre care se spune că sunt identice cu cele de la banca centrală… nu mai sunt identice. Salariul guvernatorului este cu mult sub ceea ce am auzit că se dă la ASF, respectiv 18.000 - 20.000 euro/lună. Remuneraţia de bază a lui Mugur Isărescu este de circa 10.000 euro şi urcă la 12.000 euro, cu indemnizaţia de la Consiliul de Administraţie. Celelalte salarii sunt mult mai mici“, a punctat Vasilescu.