Cât câştigă pe lună guvernatorul Băncii Naţionale?

• UN SECRET BINE PĂZIT• Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a încasat anul trecut un salariu de 617.000 lei, respectiv 146.500 euro, calculat la cursul mediu din 2010, de aproape 4,21 lei/euro. Astfel, salariul lunar al guvernatorului este de 12.213 euro, potrivit unei informaţii publicate din greşeală pe pagina de web a Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI). Declaraţia de avere a lui Isărescu a fost blurată repede, dar nu înainte de a fi preluată de cei de la Money.ro. Potrivit ANI, salariul lui Isărescu este secret, deşi BNR este membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, iar salariul şefului Băncii Centrale Europene, Jean Claude Trichet, este public (el a câştigat 367.863 euro, în 2010). Mugur Isărescu a mai câştigat venituri salariale şi de la Acadamia Română (34.428) şi de la Academia de Studii Economice, în calitate de profesor (19.865 lei).

DEPOZITE BANCARE ÎN OLANDA. În ce bănci are încredere şeful BNR? Isărescu are patru conturi curente, dintre care două la BCR, deschise în 2002, în valoare de 36.022 lei şi 138 euro, şi alte două la ING N.V. Amsterdam, de 46.211 lei, respectiv 10,84 euro. Guvernatorul mai are şi patru depozite bancare, în România şi Olanda, în valoare de 55.091 euro şi 11.902 dolari. El mai deţine şi 100% din acţiunile companiei SC Măr, în valoare de 231.000 lei, şi 80 de acţiuni rezultate din procesul de privatizare în masă al SC Lafarge Ciment România, cu o valoare nominală de 200 lei. Guvernatorul are doar două imobile - o casă de 260 mp în comuna Gruiu, judeţul Ilfov, şi o casă de vacanţă de 88,8 mp, în Drăgăşani, Vâlcea. În martie 2010, el a donat copiilor săi două apartamente în Bucureşti, în valoare de 636.632 lei, respectiv 216.341 lei. Nu în ultimul rând, vehiculele lui Isărescu sunt un Eagle din 1993, un BMW din 2005 şi o barcă cu motor Delta din 2004.