Cât câștigi dacă stai aproape degeaba? Salarii babane la Camera Deputaților!

Parlamentarii trăiesc pe picior mare. Asta pentru că de la 1 iulie, odată cu intrarea în vigoare a Legii salarizării unitare, indemnizațiile deputaților și senatorilor s-au majorat de la 6.000 de lei la, ATENȚIE!!!, 16.000 de lei. Întrebați dacă merită acești bani, parlamentarii uită de disputele și convingerile politice și spun aproape la unison că este normal ca aleșii în Parlamentul României să primească acești bani, pentru că „depun o muncă asiduă și au o răspundere mare“ (?!). În compensație pentru munca depusă, Camera Deputaţilor a făcut publice indemnizaţiile pentru funcţiile de demnitate publică alese, precum şi salariile celor care ocupă funcţii în Serviciile instituţiei şi în birourile parlamentare, în plată la 30 septembrie. După cum era de așteptat, caimacul este luat de preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, care încasează, lunar, 16.675 de lei. Pe locul secund în topul celor mai bine plătiți parlamentari sunt cei patru vicepreședinți ai Camerei: Florin Iordache, Carmen-Ileana Mihălcescu, Petru-Gabriel Vlase (toți PSD) și Ben-Oni Ardelean (PNL), care ridică lunar de la caseria Camerei inferioare a Parlamentului 15.515 lei. La mică distanță sunt cei patru secretari şi patru chestori, care au un venit de 15.225 de lei. Liderii grupurilor parlamentare primesc lunar 14.500 de lei, preşedinţii comisiilor permanente - 14.065 de lei, vicepreşedinţii comisiilor permanente - 13.630 de lei și secretarii comisiilor permanente - 13.340 de lei. Cei mai „amărășteni“ dintre aleșii Camerei sunt deputaţii, care încasează „doar“ 13.050 lei.

UN LIFTIER - 2.365 de lei

Totodată, Camera Deputaţilor a publicat şi lista funcţiilor din Serviciile Camerei Deputaţilor, menţionând atât salariul de bază minim, cât şi salariul de bază maxim al angajaților. În acest caz, secretar general al Camerei Deputaților are un venit de 17.900 de lei, iar secretarul general adjunct - 17.677 de lei. Un șef de departament sau director general are un venit lunar de 12.400 de lei, un șef de serviciu - 10.285 lei, un șef de birou - 9.145 de lei, iar un expert parlamentar are 7.289 de lei. Interesant este că un consilier de parlamentar, care poate fi și un simplu cetățean cu patru clase, precum Ceaușescu, câștigă lunar, ATENȚIE!, 8.859 de lei. Nici personalul auxiliar nu stă prea rău în ceea ce privește salarizarea. Spre exemplu, un șofer de la Camera Deputaților câștigă lunar 3.703 lei, un bucătar (referent) - 2.936 de lei, iar un muncitor spălător auto sau un liftier - 2.365 de lei.