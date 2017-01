Cât cerea un fost ministru al Internelor pentru o intervenţie?

07:04:52 / 22 Ianuarie 2015

ministru de interne

Acest mesaj este un apel pe care parlamentarii de Constanta cei pe care i-am votat orim sa-l faca daca se poate in parlament. Suntem un grup e persoane modeste care am fost dezamagiti de 14 ani e zile cu restituirea/despagubirea unor imobile care in mod abuziv au fost nationalizate. Este nerept ca dna Macovei si dl Predoiu sa nu plateasca pentru Legea ...in 2005 care a facilitat furtul masiv de la ANRP iar noi cei care de drept asteptam despagubirea sume foarte mici in comparatie cu milianele de euro. Este de neinteles cum s-a furat si se fura in Romania cu ajutorul legiuitorilor.Suntem umiliti pentru a doua oara sa se revizuiasca dosarele de la agentie si sa se dea drumul la plati cit mai repede nu in cinci ani cind pierim incet dar sigur. Este o solicitare