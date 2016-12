Cât costă aspectul fals al Biancăi Drăguşanu

Despre operaţiile estetice ale Biancăi Drăguşanu s-a vorbit extrem de mult, însă roşcata nu a făcut niciodată un bilanţ public. Ea a mărturisit, recent, tot ce şi-a făcut pentru a arăta precum „păpuşa Barbie” şi cât a costat totul. „Referitor la ochi... Sunt ochii mei, să ştiţi, nu sunt lentile de contact, nu am folosit niciodată. Nu am gene false la ora asta, deşi mai folosesc, ca şi extensiile. Nu am nasul operat. Nu mi-am scos coastele. La fund nu mi-am făcut nimic. În buze nu îmi mai pun acid hialuronic, pentru că doctorul meu mi-a interzis”, a declarat Bianca.

Roşcata a făcut bilanţul pe fiecare zonă a corpului ei, cu intervenţiile estetice şi preţul acestora, care ajunge la aproximativ 16.000 de euro: extensii - 300 de euro, sprâncene tatuate - 300 de euro, gene false - 30 de lei, mărire de buze (de două ori) - 300 de euro, faţete dinţi - 10.000 de euro, silicoane mamare - 2.500 de euro, aluniţe scoase - 200 de euro, intervenţie medicală la picioare - 2.000 de euro, fond de ten pentru picioare - 360 de euro.