Cât costă bradul de Crăciun?

Sărbătorile de iarnă sunt din ce în ce mai aproape, ceea ce înseamnă că deja am început să ne gândim la cadourile şi surprizele pe care le vom face celor dragi de Crăciun. Magazinele s-au pregătit cu tot felul de produse şi oferte pentru această perioadă, ajutându-ne să „intrăm” mai repede în atmosfera specifică iernii. Fără celebrii brazi de Crăciun, această sărbătoare nu ar însemna mai nimic. Atmosfera şi ambientul pe care le oferă un brad de Crăciun nu pot fi experimentate decât în această perioadă a anului. Dar ce brad să alegem de Crăciun? An de an, în preajma sărbătorilor, o mulţime de brazi naturali sunt expuşi în pieţe şi magazine, căutându-şi cumpărători. Oferte bogate se găsesc şi pentru cei care doresc să cumpere brazi artificiali.

BRAZI NATURALI Pentru cei care preferă mirosul autentic de brad, Direcţia Silvică Constanţa pune la dispoziţia constănţenilor, spre vânzare, prin pepinierele silvice de la Agigea şi Lumina, 10.000 de molizi. „Planul nostru este de 10.000 de copaci, însă, din experienţa anilor trecuţi, nu se vor vinde toţi. Ca în fiecare an, vom avea spre comercializare molizi verzi şi argintii, pentru că doar aceste specii se produc în judeţul Constanţa”, a declarat directorul Direcţiei Silvice Constanţa, ing. Ion Bogdan. El a precizat că molizii vor fi vânduţi în ghivece, cu instrucţiuni scrise şi clare de îngrijire, astfel încât, după aproximativ o lună, aceştia să poată fi plantaţi în grădină. În ceea ce priveşte preţurile, ing. Bogdan a spus că ele diferă în funcţie de dimensiuni. „Tarifele pentru molizi încep de la 70 - 80 de lei şi pot ajunge până la 300, dacă este un exemplar mare”, a subliniat ing. Bogdan. Şi magazinele au început să pună în vânzare brazi naturali. De exemplu, la hypermarketuri, bradul „Normandia”, cu o înălţime de 1,75 - 2,20 metri, costă 80 de lei. Nici magazinele online nu s-au lăsat mai prejos şi au început să posteze oferte cu brazi de Crăciun. Platforma de comercializare online a Silva Group România (SGR), MagazinulDeBrazi.ro, oferă spre vânzare pomi cu tarife ce pornesc de la 59 de lei şi pot ajunge până la 79 de lei. Potrivit reprezentanţilor companiei, cumpărătorii care decid să achiziţioneze mai devreme bradul de Crăciun vor beneficia de cele mai mici preţuri din piaţă. Astfel, un brad de apartament verde nordmannian cu înălţimea de 1,30 - 2,20 m costă 59 lei - între 5 şi 14 decembrie, 69 lei - în perioada 15-19 decembrie şi 79 lei - în perioada 20-24 decembrie. În plus, clienţii firmei pot opta pentru plata brazilor de Crăciun în şase rate lunare. Opţiunea de plată în rate este disponibilă în acest an pentru posesorii cardurilor de credit emise de Credit Europe Bank.

BRAZI ARTIFICIALI O alegere ecologică ce se dovedeşte şi o bună investiţie este bradul artificial, el putând fi folosit mulţi ani la rând. Un alt beneficiu al bradului artificial este că atât copiii, cât şi animalele de companie nu îl pot distruge, chiar dacă atentează la bunătăţile din pom. Minusurile aferente acestei opţiuni sunt evidente, bradul din plastic neridicându-se la nivelul exigenţelor unui pom de iarnă din poveşti decât sub aspect vizual. Preţurile în magazine variază în funcţie de dimensiuni. Un brad de 150 cm, cu 320 de ramuri, costă 76 de lei, cel de 210 cm, cu 140 de ramuri, are preţul de 99 de lei, în timp ce un brad de 240 cm, cu 1.150 de ramuri, ajunge la 419 lei. În concluzie, posibilitatea de a alege între un pom de Crăciun natural şi unul artificial rămâne la opţiunea fiecăruia, în funcţie de bugetul alocat pentru sărbătorile de iarnă. Una peste alta, fie natural sau artificial, bradul poate arăta superb dacă este împodobit cum se cuvine.