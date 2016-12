Cât costă cel mai scump apartament din Constanţa

Cel mai scump apartament disponibil la vânzare în şase dintre cele mai importante oraşe din ţară este un penthouse cu şase camere, situat lângă parcul Herăstrău din Bucureşti, care costă două milioane de euro, potrivit imobiliare.ro. Preţurile coboară însă şi până la puţin peste 200.000 de euro, aşa cum este cazul unui apartament tip duplex din Iaşi, arată o analiză a portalului. În Constanţa, cea mai scumpă locuinţă scoasă pe piaţă are un are un preţ de strigare de 390.000 euro. Apartamentul are o suprafaţă de 180 metri pătraţi şi este situat la etajul al optulea al unui bloc cu 12 nivele construit în 2008. Proprietatea este amplasată în zona Faleză Nord, are vedere la mare şi se vinde complet mobilată şi utilată. De asemenea, în zona Mamaia Nord - Butoaie, un penthouse finalizat în 2012 poate fi achiziţionat cu 320.000 de euro. Apartamentul are cinci camere, o suprafaţă utilă de 312 metri pătraţi şi oferă vedere la mare şi asupra lacului Siutghiol. Locuinţa se vinde nemobilată, iar în preţ este inclus un loc de parcare subteran. Revenind la Bucureşti, cel mai scump apartament din ţară, de două milioane euro, are şase camere şi o suprafaţă utilă de 330 metri pătraţi. Proprietatea dispune de mai multe terase, cu o suprafaţă cumulată de 140 metri pătraţi, iar în preţul de achiziţie sunt incluse două locuri de parcare în subteran.